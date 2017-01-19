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Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran’ı kabul etti
Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran’ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baran ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti   

Odanın yeni yönetimine başarılar dileyen Kurtulmuş, ATO’nun, Türkiye’nin en önemli odalarından birisi olduğunu ifade etti.

Numan Kurtulmuş, özellikle bu dönemde Türkiye’de ekonominin canlanması, reel ekonominin güçlenmesi, esnaf ve sanatkarın daha güçlü bir şekilde ayakta kalabilmesi için ticaret, sanayi ve diğer odaların ekonomik, kalkınma modeli içerisinde mutlaka yer alması gerektiğini söyledi.

Siyasi iradeyle birlikte yeni Türkiye’nin oluşmasında, 2023 hedeflerine ulaşılmasında, güçlü, reel bir ekonomik yapının oluşturulmasında ticaret odalarının önemli katkılarının bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bu katkının ve işbirliğinin artarak devam etmesi gerekiyor. Sonuçta dünya ekonomisinin de önemli dalgalanmalar yaşadığı bir dönemden geçiyoruz. Son zamanlarda Türkiye’de özellikle döviz kuru üzerindeki baskılar dolayısıyla oluşan durum geçicidir, konjonktüreldir, Türkiye’nin ekonomisindeki yapıdan kaynaklanmış değildir. Bunlara karşı mücadele edebilmenin, olası dış ekonomik dalgalanmalara karşı da ayakta daha güçlü kalabilmenin yolu, reel ekonomiyi güçlendirmektir.

Türkiye’de hala ekonomimizin, istihdam bakımından yaklaşık yüzde 80’ini, ekonomik büyüklük bakımından da yüzde 65’ini KOBİ’lerimiz oluşturuyor. Daha çok ticaret odalarımız, sanayi odalarımız, ziraat odalarımız etrafında toparlanmış olan gruplar, ticaret erbabı oluşturuyor. Dolayısıyla bu alanın çok güçlü tutulması lazım. Orta direğin çok sağlam olması lazım. Reel ekonominin çok güçlü olması lazım. Eğer böyle olursa konjonktürün getirdiği birtakım dalgalanmalar bize hiçbir zarar vermez ve yolumuza devam ederiz. Bir meslek örgütü olarak ATO’nun da bu süreçteki katkılarını hakikaten bekliyoruz ve bu anlamda da 2023 hedeflerinde uyumlu çalışmalarımızın devam edeceğini ümit ediyoruz.”

 

 



İlgili Konular Numan Kurtulmuş gürsel baran ato
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