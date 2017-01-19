18:13, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n kara kutularÄ±nÄ± TÃ¼rk uzmanlar da incelenecek





KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸi belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸi belirtildi. KÄ±rgÄ±zistan BaÅŸbakan Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± MuhammetkalÄ±y Abdulgaziyev, BaÅŸbakanlÄ±kta yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bugÃ¼n Moskova'ya gÃ¶nderdikleri ACT HavayollarÄ±'na ait kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸini sÃ¶yledi. Abdulgaziyev, uluslararasÄ± kurallara gÃ¶re kara kutularÄ±n incelenmesinde uÃ§aÄŸÄ±n sahibi olan ÅŸirketin yetkililerinin de hazÄ±r bulunmasÄ± gerektiÄŸini hatÄ±rlatarak, ÅŸirket yetkililerinin incelemeye katÄ±lmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi. Kaza yeri incelemeleri, BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) DevletlerarasÄ± HavacÄ±lÄ±k Komitesi (MAK), TÃ¼rkiye'den Sivil HavacÄ±lÄ±k Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (SHGM) 2 uzmanÄ±, KÄ±rgÄ±z tarafÄ±, ACT HavayollarÄ± ile imalatÃ§Ä± firma Boeing'ten yetkililer tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. OLAY KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda, ACT HavayollarÄ±'na ait uÃ§ak, havaalanÄ±na iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 16 Ocak'ta TÃ¼rkiye saatiyle 04.20'de DaÃ§a Su yerleÅŸim birimine dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, Kaptan Pilot Ä°brahim GÃ¼rcan DirancÄ±, Ä°kinci Pilot KazÄ±m Ã–ndÃ¼l, YÃ¼kleme UzmanÄ± Melih Aslan ve UÃ§uÅŸ Teknisyeni Ä°hsan Koca'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 33 KÄ±rgÄ±zistan vatandaÅŸÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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