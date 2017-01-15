18:37, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

'Trump PYD'ye olan desteÄŸi sonlandÄ±rmalÄ±dÄ±r'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum AraÅŸtÄ±rmalarÄ± VakfÄ±'nÄ±n (SETA) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporda, yarÄ±n gÃ¶revi devralacak Donald Trump dÃ¶neminde, sivillere ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, PKK'nÄ±n Suriye kolu olan PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

SETA'nÄ±n "TÃ¼rkiye-ABD Ä°liÅŸkileri ve yeni ABD YÃ¶netimi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkiler ve yeni ABD yÃ¶netiminin taraflar arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin geliÅŸmesi amacÄ±yla nasÄ±l adÄ±mlar atmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tavsiyelerde bulunuyor.

TRUMP YÃ–NETÄ°MÄ°NÄ° TÃœRKÄ°YE Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERDE ZOR BÄ°R DÃ–NEM BEKLÄ°YOR

KÄ±lÄ±Ã§ BuÄŸra Kanat'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± raporda, ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump yÃ¶netimini TÃ¼rkiye ile iliÅŸkilerde zor bir dÃ¶nemin beklediÄŸine iÅŸaret edildi. Raporda, ABD'nin TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±na karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ±, TÃ¼rkiye'deki ciddi krizlere hÄ±zlÄ± ve acil cevap vermede yaÅŸanan baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k ve 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimini idrak edememenin, ikili iliÅŸkilerde ciddi sorunlarÄ± da beraberinde getirdiÄŸi kaydedildi.

Ä°ki Ã¼lkenin diplomatik iliÅŸkilerinin, 15 Temmuz'dan sonra oldukÃ§a sorunlu bir noktaya geldiÄŸine iÅŸaret edilen raporda, taraflar arasÄ±nda daha iyi iliÅŸkiler iÃ§in kamu diplomasisi Ã§abalarÄ±nÄ±n yeniden oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Raporda, "Trump yÃ¶netiminin Ã§ok taraflÄ± serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ± yerine ikili ticari anlaÅŸmalarÄ± geliÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, bu noktada TÃ¼rkiye ile de bu tip bir anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ± iÃ§in uygun bir zemin oluÅŸturabilir. Yeni ABD yÃ¶netimi savunma sanayide TÃ¼rkiye ile hacmi artÄ±rabilmek iÃ§in bundan sonra Ankara'nÄ±n bu alanda atmak istediÄŸi adÄ±mlarÄ± da desteklemelidir. ABD ile TÃ¼rk ÅŸirketleri arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸine imkan tanÄ±mak amacÄ±yla ABD, savunma ihracat kanunlarÄ±nÄ±n reform Ã§abalarÄ±na destek vermeyi hesaba katmalÄ±dÄ±r." ifadelerine yer verdi.

2014'TE DEAÅž'IN BÃ–LGEDE YÃœKSELÄ°ÅžÄ° UYUÅžMAZLIÄžI DERÄ°NLEÅžTÄ°RDÄ°

Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bu yana sorunun TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkilerinin odak noktasÄ± haline geldiÄŸine iÅŸaret edilen raporda, iki Ã¼lkenin stratejilerinin krizin baÅŸÄ±nda uyumlu olduÄŸu, ancak iÃ§ savaÅŸÄ±n uzamasÄ± sonrasÄ±nda taraflar arasÄ±ndaki uzlaÅŸmanÄ±n yerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±na bÄ±rakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Raporda, 2014 yÄ±lÄ±nda DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgede yÃ¼kseliÅŸinin, iki Ã¼lkenin Suriye stratejilerindeki uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± derinleÅŸtirdiÄŸi vurgulandÄ±.

ABD'nin PYD'ye gÃ¼venmesi ve kritik bir mÃ¼ttefik olan TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ±na kayÄ±tsÄ±z kalmasÄ±nÄ±n, durumu daha da gerginleÅŸtirdiÄŸi belirtilen raporda, ÅŸunlara dikkat Ã§ekildi:

"TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venlik endiÅŸelerine raÄŸmen ABD'nin YPG'ye desteÄŸinin devam etmesi, yeni dÃ¶nemde iliÅŸkilerin Ã¶nÃ¼ndeki en Ã¶nemli sorun alanÄ± olacaktÄ±r. Yeni yÃ¶netim burada Ã¶nemli bir seÃ§imin arifesinde olduÄŸunun farkÄ±nda olarak davranmak durumundadÄ±r. YPG'ye yapÄ±lan her askeri desteÄŸin, PKK'nÄ±n gÃ¼Ã§lenmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve bu durumun NATO mÃ¼ttefiki bir Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸini tehdit eder hale geldiÄŸi artÄ±k hiÃ§bir ÅŸekilde reddedilemez bir gerÃ§ektir.

TRUMP PYD'YE OLAN DESTEÄžÄ° SONLANDIRMALI

Yeni yÃ¶netim, Ã¶zellikle PKK ve YPG iliÅŸkisinin daha aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ve buna raÄŸmen yardÄ±mlarÄ±n devam etmesinin, ABD iÃ§in hukuki bir sorun Ã§Ä±karacak ciddi bir problem oluÅŸturduÄŸunu anlamalÄ±. Ã–rgÃ¼te desteÄŸin sona erdirilmesi ve Ã–SO ile daha fazla Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, Esed rejiminin yerini alabilecek uygun bir muhalefetin oluÅŸturulmasÄ±na yardÄ±m edeceÄŸi gibi ABD politikalarÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye'nin politikalarÄ±yla uyumlu hale getirecektir."

FETÃ– ele baÅŸÄ±nÄ±n ABD'den iadesi konusunda da yeni yÃ¶netim baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸiminin TÃ¼rkiye ile ikili iliÅŸkileri nasÄ±l karmaÅŸÄ±k bir hale getirdiÄŸini anlamasÄ± gerektiÄŸi ve iki Ã¼lke arasÄ±nda diÄŸer alanlarda iÅŸbirliÄŸi olsa bile bu meselenin samimi bir karar alÄ±nmadan kapanmasÄ±nÄ±n Ã§ok zor olacaÄŸÄ±nÄ± anlamasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

YENÄ° ABD YÃ–NETÄ°MÄ°NE TAVSÄ°YELER

Raporun, Trump yÃ¶netiminin neler yapmasÄ± konusundaki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, NATO'nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸi tavsiyesinde bulunuldu.

Yeni yÃ¶netimin, ABD ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda gerginliÄŸin artmasÄ±na neden olan PYD ve 15 Temmuz darbe giriÅŸimi gibi birkaÃ§ ana tutumu gÃ¶zden geÃ§irmesi, yeni yaklaÅŸÄ±mlar geliÅŸtirmesi gerektiÄŸinin Ã¶nemine deÄŸinilen raporda, "Yeni BaÅŸkan, sivillere ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen terÃ¶rist PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak, PYD'ye desteÄŸi sonlandÄ±rmalÄ±dÄ±r. ABD'nin Ã¶rgÃ¼te desteÄŸinin sÃ¼rmesi, devam eden istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n TÃ¼rkiye'ye sirayet ettiÄŸi Suriye'de etnik ayrÄ±ÅŸmaya da katkÄ± saÄŸlamaktadÄ±r. Yeni ABD BaÅŸkanÄ±, TÃ¼rkiye'yi ABD'nin desteÄŸiyle rahatlatmak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermeli ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin endiÅŸelerine cevap verebilmek iÃ§in TÃ¼rk devleti tarafÄ±ndan ulusal gÃ¼venlik tehdidi olarak gÃ¶rÃ¼len bir Ã¶rgÃ¼tle ilgili olarak gerekli Ã¶nlemleri almalÄ±dÄ±r."

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