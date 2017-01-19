Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun (BTK) Siber Ordu "BayraÄŸÄ± Yakala" Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in 11 Ocak'tan bugÃ¼ne kadar yaklaÅŸÄ±k 26 bin kiÅŸi baÅŸvuru yaptÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan baÅŸvurularÄ±n geldiÄŸi yarÄ±ÅŸma, online yapÄ±lacak. 20 Ocak'ta baÅŸlayacak yarÄ±ÅŸma, 24 saat boyunca devam edecek.
BaÅŸvurularÄ±n yÃ¼zde 22'si Ä°stanbul, yÃ¼zde 12'si Ankara ve yÃ¼zde 4'Ã¼ Ä°zmir'den gerÃ§ekleÅŸti. Her yaÅŸ grubundan baÅŸvuru olurken, yarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak isteyenlerin yÃ¼zde 84'Ã¼nÃ¼n 18 yaÅŸ altÄ±nda olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
YarÄ±ÅŸmaya baÅŸvuranlarÄ±n yÃ¼zde 16'sÄ± da 13-14 yaÅŸ altÄ± gruptan oluÅŸtu.
Bilgi ve yeteneklerin Ã¶lÃ§Ã¼leceÄŸi yarÄ±ÅŸma sonucunda mezuniyet ÅŸartÄ± veya Ã§alÄ±ÅŸma tecrÃ¼besi aranmaksÄ±zÄ±n belirlenecek personelin bir kÄ±smÄ±, BTK bÃ¼nyesindeki Ulusal Siber Olaylara MÃ¼dahale Merkezinde (USOM) istihdam edilecek.
Siber gÃ¼venliÄŸe gÃ¶nÃ¼llÃ¼ katkÄ± saÄŸlayacak kiÅŸilerin de belirleneceÄŸi yarÄ±ÅŸma sonrasÄ±nda oluÅŸturulacak platformlarda, uzman ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak Ã¼zere eÄŸitim ve kamp programlarÄ± dÃ¼zenlenecek.
Adaylar, bugÃ¼n akÅŸama kadar "https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan formu doldurarak baÅŸvuruda bulunabilecek.
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Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun Siber Ordu "BayraÄŸÄ± Yakala" Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ±nda, "siber yÄ±ldÄ±z" olmak iÃ§in 26 bin kiÅŸi yarÄ±ÅŸacak
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