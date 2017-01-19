18:53, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'AtatÃ¼rk' cevabÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MilliÂ EÄŸitimÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin,Â demokrasinin, milletin ne olduÄŸunu bilmeyen birinci sÄ±nÄ±ftaki Ã§ocuÄŸa, "AtatÃ¼rk'Ã¼n vatan sevgisi" demenin Ã§ok ezberci ve suistimale aÃ§Ä±k bir konu olduÄŸunu ifade etti.

Tekin, NTV Haber televizyonunda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± canlÄ± yayÄ±nda, kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunulan yeniÂ eÄŸitimÂ mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

MÃ¼fredat Ã¼zerinde en son 2005'te kapsamlÄ± bir deÄŸiÅŸikliÄŸin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Tekin, bunun Ã¼zerinden yaklaÅŸÄ±k 12 yÄ±lÄ±n geÃ§tiÄŸine, hÄ±zla geliÅŸen dÃ¼nyada Ã§ocuklarÄ±n takip etmesi gereken sÃ¼reÃ§lerin bulunduÄŸuna iÅŸaret etti.

MÃ¼fredata iliÅŸkin bir anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile Ã§eÅŸitli sorulara yanÄ±t arayan bir alan araÅŸtÄ±rmasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Tekin, iki yÄ±l sÃ¼ren bu Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda, ilkokul dÃ¼zeyinde 35 bin veli, 40 bin Ã¶ÄŸretmen, 8 bin 400 okul idarecisi; ortaokul dÃ¼zeyinde 15 bin veli, 39 bin Ã¶ÄŸretmen ve 7 bin okul yÃ¶neticisine sorular yÃ¶nelttiklerini aktardÄ±.Â

Bu alan araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mÃ¼fredat deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± belirtenÂ Tekin, "Bu gÃ¼ncellemenin bir ihtiyaÃ§ olup olmadÄ±ÄŸÄ±, tamamen bilimsel, akademik bir Ã§alÄ±ÅŸma neticesinde ortaya konulmuÅŸtur. Ondan sonra da mÃ¼fredat gÃ¼ncelleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

MÃ¼fredata iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, kapalÄ± kapÄ±lar arkasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tmediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Tekin, tÃ¼m kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, duyurular yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Tekin, MEB'e bu kapsamda mÃ¼fredata iliÅŸkin Ã§eÅŸitli kesimlerden yÃ¼zlerce rapor geldiÄŸini belirterek, 27 Ã¼niversiteninÂ eÄŸitimbilimleri fakÃ¼ltesinin Ã§ok kapsamlÄ± bir mÃ¼fredat taslaÄŸÄ± gÃ¶nderdiÄŸini, Ã§eÅŸitli sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n da gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdiÄŸini aktardÄ±.Â

Kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸleri iÃ§in verilen 1 aylÄ±k sÃ¼reye iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Tekin, "MÃ¼fredat Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z, yaklaÅŸÄ±kÂ 2 yÄ±ldÄ±r askÄ±dadÄ±r, yaklaÅŸÄ±k 2 yÄ±ldÄ±r gelen bÃ¼tÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸleri dikkate aldÄ±k. Burada sadece veliler ve Ã¶ÄŸrenciler, 'keÅŸke mÃ¼fredata daha fazla bakabilseydik' diyebilirler. Onlara da alan araÅŸtÄ±rmalarÄ± yapÄ±lÄ±rken 'iÃ§inde bulunmak ister misiniz' diye soruldu. Bununla ilgili kÄ±sÄ±mlar kendileriyle paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r." diye konuÅŸtu.

"BÃœTÃœN MÃœFREDATTAKÄ° KAZANIMLARIN SAYISI AZALTILDI"

"AtatÃ¼rk'le ilgili ilkokul Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fa kadar daha Ã¶nceki verilen kazanÄ±mlarÄ±n sadeleÅŸtirildiÄŸi, kamuoyunun buna tepki gÃ¶sterdiÄŸi ve neden bu kararÄ± aldÄ±klarÄ±" sorusuÂ Ã¼zerine Yusuf Tekin, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Bu tepkiyi anlamakta gerÃ§ekten zorlanÄ±yorum. Kamuoyu ÅŸÃ¶yle bir kategorileÅŸtirme yapmÄ±ÅŸ bu eleÅŸtiriyi yapanlar. 'Biz AtatÃ¼rk'Ã¼, AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§ok seviyoruz amaÂ MilliÂ EÄŸitimÂ BakanlÄ±ÄŸÄ± sevmiyor.' Bu, zinhar karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± gereken bir ÅŸeydir. Biz hepimiz AtatÃ¼rk cumhuriyetinde yaÅŸayan insanlarÄ±z. En az onlar kadar biz de AtatÃ¼rk'Ã¼n Ã§ocuklara, gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lmasÄ±, AtatÃ¼rk'Ã¼n oluÅŸturduÄŸu cumhuriyetin temel referans deÄŸerlerinin gelecek kuÅŸaklara aktarÄ±lmasÄ± konusunda onlardan Ã§ok daha fazla hassas davrandÄ±k."

Tekin, kendilerini eleÅŸtirenlerden mÃ¼fredatÄ± dikkatlice incelemelerini isteyerek, sadece kazanÄ±mlar Ã¼zerinden bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman "AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ile ilgili kazanÄ±mlarÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" ile ilgili eleÅŸtirilerin haklÄ± ve doÄŸru olduÄŸunu belirten Tekin, "MÃ¼fredat Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n en temel unsurlarÄ±ndan bir tanesi, genelÂ eÄŸitimsÃ¼recindeki kazanÄ±mlar yÃ¼zde 30 oranÄ±nda azaldÄ±. AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k deÄŸil, bÃ¼tÃ¼n mÃ¼fredattaki kazanÄ±mlarÄ±n sayÄ±larÄ± azaldÄ±." dedi.

"Bir Ã¶nceki mÃ¼fredata gÃ¶re AtatÃ¼rk ile ilgili kazanÄ±mlarÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ±n 'AtatÃ¼rk Ã¶ÄŸretilmiyor' gibi algÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± Ã¼zerine Tekin, bunun yanlÄ±ÅŸ bir eleÅŸtiri olduÄŸu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"AtatÃ¼rk'Ã¼n millet sevgisi, AtatÃ¼rk'Ã¼n demokrasi, cumhuriyet ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k gibi kavramlar temelÂ eÄŸitimÂ Ã§aÄŸÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±mÄ±za hala Ã¶ÄŸretiliyor mevcut mÃ¼fredatta. Ancak vatan kavramÄ±nÄ±, millet kavramÄ±nÄ±, demokrasi kavramÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendikten sonraki mÃ¼fredata ilave edildi bunlar. Birinci sÄ±nÄ±ftaki Ã§ocuk, demokrasinin ne olduÄŸunu, milletin ne olduÄŸunu bilmeyen Ã§ocuÄŸa, 'AtatÃ¼rk'Ã¼n vatan sevgisi' demek, Ã§ok ezberci ve suistimale aÃ§Ä±k bir konudur. Biz birinci sÄ±nÄ±ftaki Ã§ocuk AtatÃ¼rk ile ilgili neyi Ã¶ÄŸrenebilir, neyi Ã¶ÄŸretirsek, neyi verirsek bunu saÄŸlÄ±klÄ± olarak algÄ±layabilir, bunu pedagoglarla, akademisyenlerle analiz ettik, ondan sonra her sÄ±nÄ±ftaki Ã¶ÄŸrencinin seviyesine uygun bir ÅŸekilde, algÄ±layabileceÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼de kazanÄ±mlar, yine bu Ã¼nitelerin iÃ§ine yerleÅŸtirilmiÅŸ durumdadÄ±r."

"ABARTILI VE YANLIÅž ELEÅžTÄ°RÄ°LER YAPIYORLAR"

Tekin, "mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±nda Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n kazanÄ±mlar arasÄ±nda yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sorulmasÄ± Ã¼zerineÂ MilliÂ MÃ¼cadele dÃ¶neminde daha Ã¶nce verilip ÅŸimdi verilmeyen hiÃ§bir Ä°nÃ¶nÃ¼ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"MÃ¼fredatÄ±mÄ±zda ikinci cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla ayrÄ±lan yerle ilgili olarak herhangi bir problem yoktur. Bunun altÄ±nÄ± Ã§izerek belirtmek isterim. Ã–zellikle 1938 dÃ¶nemindeki Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'yle ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± dÃ¶nemindeki Ä°nÃ¶nÃ¼ kavramlarÄ±nÄ± birbirinden ayÄ±rt etmek gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulunan Tekin, 1938'den sonraki geliÅŸmelerin Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼'ye atfedildiÄŸini, Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n Ã§abalarÄ±nÄ±n "gÃ¶rmezden gelindiÄŸi" eleÅŸtirisinin ise insafsÄ±zlÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.

MÃ¼fredatla ilgili Ã§ok fazla spekÃ¼latif konu olduÄŸunu, bunlardan birinin de Lozan AntlaÅŸmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yleyen Tekin, "Biraz Ã§aba sarf edip mÃ¼fredatla ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z taslak programa bakmaktan imtina eden birÃ§ok insan, abartÄ±lÄ± ve yanlÄ±ÅŸ eleÅŸtiriler yapÄ±yorlar. Kamuoyunun beÄŸenilerine, deÄŸerlendirmesine ve katkÄ±larÄ±na aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r. AdÄ± Ã¼stÃ¼nde, bir taslaktÄ±r. Hata yapmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iddiasÄ±nda deÄŸiliz. Buradan bize geri dÃ¶nen saÄŸlÄ±klÄ±, iyi niyetli ve mantÄ±klÄ± eleÅŸtiriler taslaÄŸÄ±mÄ±zda deÄŸerlendirilecek ve mÃ¼fredatta yerini alacaktÄ±r." dedi.

"Ã‡OCUKLARIMIZIN GELÄ°ÅžÄ°M TRENDÄ° AÃ‡ISINDAN..."

Yusuf Tekin, "evrim teorisinin mÃ¼fredattan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na" iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, bilimsel anlamda binlerce benzer teorilerin bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Tekin, "Evrim teorisinin seÃ§ilip de mÃ¼fredatÄ±n iÃ§erisine yerleÅŸtirilmiÅŸ olmasÄ±, hangi gerekÃ§elerle seÃ§ildiÄŸini ben bilmiyorum. Binlerce bilimsel teori varken evrim teorisinin Ã¶zellikle seÃ§ilmesi, bizim bu bilimsel teoriler iÃ§erisinde, evrim teorisi gibi Ã§ok az sayÄ±da teori MEB mÃ¼fredatÄ±nda var. Evrim teorisinin seÃ§ilmesi, bu anlamda ne anlama geliyor, bilmiyorum. Niye seÃ§ilmiÅŸ? Ama biz evrim teorisinin anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± o Ã¼niteyi, MEB mÃ¼fredatÄ±ndan Ã§Ä±karmÄ±ÅŸ olduk." diye konuÅŸtu.Â

"Evrim teorisinde ortaya atÄ±lan iddialar, aynÄ± zamanda Ä°slamiyet ve insanÄ±n doÄŸuÅŸu ile de uymadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in din referanslÄ± birÂ eÄŸitimsistemi yaratÄ±lma amacÄ± olduÄŸu; aslÄ±nda bÃ¼tÃ¼n tartÄ±ÅŸma bu temelden yÃ¼rÃ¼yor." ÅŸeklindeki sÃ¶zler Ã¼zerine Tekin, bu eleÅŸtirinin Ã§ok yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu, olaya bu aÃ§Ä±dan bakmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Sadece Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geliÅŸim trendi aÃ§Ä±sÄ±ndan o Ã¼nitenin temelÂ eÄŸitim, ortaÃ¶ÄŸretim mÃ¼fredatÄ±nda verilmesinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdik." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Â

"Ã–NÃœMÃœZDEKÄ° HAFTA Ä°Ã‡ERÄ°NDE ASKIYA Ã‡IKMIÅž OLACAÄžIZ"

SeÃ§meli temel dini bilgiler dersinde, "Allah yolunda mÃ¼cadele, cihat" konusuna yer verilmesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmesi sorulan Tekin, "Oradaki cihatÄ±n kelime anlamÄ±, ArapÃ§a bilenler bilir, Ã§alÄ±ÅŸma Ã§abalama, gayret etme anlamÄ±na gelir, o anlamda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ama kamuoyunda bir rahatsÄ±zlÄ±k varsa o dÃ¼zeltilir. Metin okunduÄŸunda, savaÅŸ anlamÄ±nda bir cihattan kastedilmiyor, mÃ¼cadele anlamÄ±nda... Kelime olarak dÃ¼zeltilebilir." ifadelerini kullandÄ±.

"Din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi mÃ¼fredatÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±na" iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine Tekin, mevcut anayasa gereÄŸi bu dersin, okutulmasÄ± gereken zorunlu bir ders olduÄŸuna iÅŸaret etti.

MEB'e baÄŸlÄ± tÃ¼m okullarda, tÃ¼m Ã¶ÄŸrencilere din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi okutmanÄ±n bir zorunluluk olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Tekin, bu dersin iÃ§eriÄŸi ile alakalÄ± olarak bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n, iÃ§ hukuku tÃ¼kettikten sonra Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nde (AÄ°HM) bir dava aÃ§tÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Mahkemenin karar metninde, katÄ±ldÄ±klarÄ± ve katÄ±lmadÄ±klarÄ± bir kÄ±sÄ±m ifadeler bulunduÄŸunu belirten Tekin, kararda Ã¶zetle "Bu madem zorunlu bir ders, o zaman bÃ¼tÃ¼n dini inanÃ§lar hakkÄ±nda dengeli ve bilgi verici bir mahiyette olmalÄ±dÄ±r" tarzÄ±nda bir eleÅŸtiri bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

BakanlÄ±k olarak bu davanÄ±n seyri esnasÄ±nda, taahhÃ¼tleri yerine getirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±na deÄŸinen Tekin, yer yer bu derste deÄŸiÅŸikliklerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yusuf Tekin, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"AÄ°HM'in isteÄŸi doÄŸrultusunda, Alevilik, HristiyanlÄ±k, Ä°slam dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer inanÃ§ ve dinlerle ilgili alanlarÄ± geniÅŸletmiÅŸiz ama geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l AÄ°HM'in kararÄ± geldi ve bu karar doÄŸrultusunda farklÄ± inanÃ§ tÃ¼rleri ile ilgili olarak, biraz daha geniÅŸ bir yorum, daha doÄŸrusu Alevilikle alakalÄ± olarak biraz daha fazla yer ayÄ±rmamÄ±z gerektiÄŸini AÄ°HM sÃ¶ylÃ¼yor. Bununla ilgili olarak bu kararÄ±n hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda, DÄ±ÅŸiÅŸleri ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ortak bir Ã§alÄ±ÅŸma komisyonu oluÅŸturduk. Bu komisyonun iÃ§inde hem bakanlÄ±ÄŸÄ±n ilgili genel mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki arkadaÅŸlar hem Alevi BektaÅŸi konfederasyonlarÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z var. Metni hazÄ±rladÄ±lar ve metni bÃ¼yÃ¼k ihtimalle Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta iÃ§erisinde askÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Bu dersin prosedÃ¼rÃ¼ henÃ¼z tamamlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bu sÃ¼rece yetiÅŸmedi."

MÃœFREDATA KADEMELÄ° GEÃ‡Ä°LECEK

Yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±nda, bazÄ± derslerin kazanÄ±mlarÄ±nÄ±n yerlerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini dile getiren Tekin, bazÄ± kazanÄ±mlarÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da yeni kazanÄ±mlarÄ±n eklendiÄŸini kaydetti.

Yeni mÃ¼fredata kademeli geÃ§ileceÄŸini bildiren Tekin, "12 yÄ±lÄ±n tamamÄ±nda, anÄ±nda hayata geÃ§irmek zorunda kalsaydÄ±k, ortak sÄ±navlarda maÄŸdur bir Ã¶ÄŸrenci kitlesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalabilecektik. Bunun Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in bu yÄ±l, herÂ eÄŸitimÃ¶ÄŸretim kademesinde ilk sÄ±nÄ±fa baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilerle baÅŸlayÄ±p kademeli olarak devam edecek bir sÃ¼reÃ§ izledik. Bu yÄ±l 1, 5 ve 9. sÄ±nÄ±flar yeni mÃ¼fredatlaÂ eÄŸitimÂ Ã¶ÄŸretim hayatlarÄ±na baÅŸlayacaklar." diye konuÅŸtu.

MÃ¼steÅŸar Tekin, yeni mÃ¼fredatÄ±n hayata geÃ§irilmesi iÃ§in Ã¶ÄŸretmenlerin bilgilendirilmesi, yetkinliklerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve adaptasyonun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Ã¶ÄŸretmenleri hizmet iÃ§iÂ eÄŸitimsÃ¼recine dahil edeceklerini de belirtti.

Yeni mÃ¼fredatla ilgili 1, 5, ve 9. sÄ±nÄ±f kademelerindeki yeni kitaplarÄ±n yazÄ±mÄ± sÃ¼recine iliÅŸkin de bilgi veren Tekin, "MÃ¼fredat kabul edildikten sonra, kitap yazÄ±m sÃ¼reci, mayÄ±s sonu, haziran baÅŸÄ±nda bitmiÅŸ olacak ve basÄ±m sÃ¼reci baÅŸlayacak. Kitaplarda herhangi bir aksama olmayacak." dedi.