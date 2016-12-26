19:00, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

BahÃ§eli, BaÅŸbakan'Ä±n "MHP'li Bakan olabilir" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdi





MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Zannederim, karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli,Â Anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin"Birinci turdaki genel eÄŸilim ikinci turda da aynÄ±sÄ± ile devam etmektedir. Bunun yorumu ÅŸudur: Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi millet huzuruna Ã§Ä±kabilecek bir yola girmiÅŸtir. Referandum bu gidiÅŸatla kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olacaktÄ±r." dedi. MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Zannederim, karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi.

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