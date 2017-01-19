DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:51, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
19:10, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul ettiÄŸÄ± bildirildi.



Ä°lgili Konular ErdoÄŸan Fidan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi
Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi

TBMM Genel Kurulunda, BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, teklifi protesto amacÄ±yla kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi
AyvalÄ±k'ta yaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama
AyvalÄ±k'ta yaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k Ä°lÃ§esi'ndeki bir zeytinyaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi
ErdoÄŸan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti
ErdoÄŸan, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan'Ä± kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti
BahÃ§eli BaÅŸbakan'Ä±n quot MHP'li Bakan olabilir quot sÃ¶zÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdi
BahÃ§eli, BaÅŸbakan'Ä±n "MHP'li Bakan olabilir" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirdi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Zannederim, karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi.
Siber yÄ±ldÄ±z' olmak iÃ§in 26 bin kiÅŸi yarÄ±ÅŸacak
'Siber yÄ±ldÄ±z' olmak iÃ§in 26 bin kiÅŸi yarÄ±ÅŸacak

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun Siber Ordu "BayraÄŸÄ± Yakala" Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ±nda, "siber yÄ±ldÄ±z" olmak iÃ§in 26 bin kiÅŸi yarÄ±ÅŸacak
DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n kara kutularÄ±nÄ± TÃ¼rk uzmanlar da incelenecek
DÃ¼ÅŸen uÃ§aÄŸÄ±n kara kutularÄ±nÄ± TÃ¼rk uzmanlar da incelenecek

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸi belirtildi
KurtulmuÅŸ ATO BaÅŸkanÄ± Baran Ä± kabul etti
KurtulmuÅŸ, ATO BaÅŸkanÄ± Baranâ€™Ä± kabul etti

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Ankara Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini makamÄ±nda kabul etti
Nostaljik tramvay altÄ± ay Ã§alÄ±ÅŸmayacak
Nostaljik tramvay altÄ± ay Ã§alÄ±ÅŸmayacak

Ä°stiklal Caddesi'ndeki tramvay bakÄ±m sebebiyle altÄ± ay faaliyet gÃ¶stermeyecek
DemirtaÅŸ'a Midyat'taki davadan beraat
DemirtaÅŸ'a Midyat'taki davadan beraat

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Midyat'ta yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat kararÄ± verildi
14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti
14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti

HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.
Gazprom'dan TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na 42 milyar ruble
Gazprom'dan, TÃ¼rk AkÄ±mÄ±'na 42 milyar ruble

Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine bu yÄ±l iÃ§inde 42 milyar ruble yatÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.
Ä°Ä°T'ten Arakan bildirisi
Ä°Ä°T'ten Arakan bildirisi

Kuala Lumpur'da bir araya gelen Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n sonunda 22 maddeden oluÅŸan sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±
SYRIZA'ya ÅŸÃ¼pheli paket
SYRIZA'ya ÅŸÃ¼pheli paket

SYRIZA'nÄ±n merkez bÃ¼rolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binaya gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket gÃ¼venlik ekiplerini alarma geÃ§irdi
Ä°laÃ§ stoÄŸu yapan eczanelere ceza geliyor
Ä°laÃ§ stoÄŸu yapan eczanelere ceza geliyor

'Ä°laÃ§ FiyatlarÄ±nÄ±n Belirlenmesinde KullanÄ±lan Avro DeÄŸerinde DeÄŸiÅŸiklik HakkÄ±nda Duyuru'nun yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± eczanelerin ve ecza depolarÄ±nÄ±n stoklarÄ±nda ilaÃ§ bulunduÄŸu halde ilaÃ§larÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmadÄ±klarÄ± haberlerinin Ã¼zerine SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± harekete geÃ§ti.
Van'da engelli yaÅŸlÄ± ve annelere 138 milyon lira destek
Van'da engelli, yaÅŸlÄ± ve annelere 138 milyon lira destek

Aile ve Sosyal Politikalar Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, engelli, yaÅŸlÄ± ve doÄŸum yapan annelere geÃ§en yÄ±l toplam 138 milyon 289 bin lira destek saÄŸlandÄ±
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 'kimlik' iddialarÄ±na cevap
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 'kimlik' iddialarÄ±na cevap

Ä°stanbul ValiliÄŸi, 2017'de YGS'ye girecek Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in mevcut soÄŸuk damgalÄ± nÃ¼fus cÃ¼zdanlarÄ± ve geÃ§ici kimlik belgelerinin, yeni kimlik kartlarÄ± teslim alÄ±nÄ±ncaya kadar geÃ§erli olduÄŸunu duyurdu

Haberler

ErdoÄŸan, Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan Putin ile Suriye meselesini gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan: O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±
ErdoÄŸan O kÃ¼rsÃ¼ yÄ±kmak iÃ§in oraya konmadÄ±

ErdoÄŸan, GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi kabul etti
ErdoÄŸan GÃ¼rcistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Janelidze'yi kabul etti

ErdoÄŸan, BaÅŸika kampÄ±ndaki askerlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
ErdoÄŸan BaÅŸika kampÄ±ndaki askerlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ErdoÄŸan'dan 'Mehmet Akif' mesajÄ±
ErdoÄŸan'dan 'Mehmet Akif' mesajÄ±

ErdoÄŸan: Kuzey Suriye'de yeni devlete mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz
ErdoÄŸan Kuzey Suriye'de yeni devlete mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz

ErdoÄŸan: El-Bab askerimiz tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±nda
ErdoÄŸan El-Bab askerimiz tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±nda






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 