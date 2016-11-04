19:15, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

AyvalÄ±k'ta yaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama



Foto: ArÅŸiv

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k Ä°lÃ§esi'ndeki bir zeytinyaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k Ä°lÃ§esi'ndeki bir zeytinyaÄŸ fabrikasÄ±nda saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda patlama meydana geldi. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Â

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