Bezmialem VakÄ±f Ãœniversitesinde, "Hasta Okulu ProgramÄ±" kapsamÄ±nda "GripÂ mi,Â nezleÂ mi?" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.
Ãœniversiteden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dekanlÄ±k konferans salonunda gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe akademisyenler, saÄŸlÄ±k personeli, hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Etkinlikte, Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalÄ±ndan Uzman Dr.Â Sibel BolukÃ§u, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan grip ile nezle arasÄ±ndaki farklarÄ±, belirtileri ve tedavi yÃ¶ntemlerini anlattÄ±.
BolukÃ§u, nezlenin Ã¼st solunum yolu enfeksiyonu veya akut solunum yolu enfeksiyonu olarak da bilindiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Åžikayetler ve hastalÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼resi Ã§ocuk ve eriÅŸkinlerde farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir. Ã‡ocuklarda soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rma, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, halsizlik ve ateÅŸ ile karakterizedir. Åžikayetler yaklaÅŸÄ±k 10-14 gÃ¼n devam eder. EriÅŸkinlerde soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rÄ±k, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± ve ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile karakterizedir. Åžikayetler yaklaÅŸÄ±k 5-7 gÃ¼n devam eder. Tedavide antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n yeri yoktur."
Gribi, ateÅŸ, yaygÄ±n vÃ¼cut-baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸikayetlerinin olduÄŸu bir tablo olarak deÄŸerlendiren BolukÃ§u, gribe genellikle burun akÄ±ntÄ±sÄ± ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n eÅŸlik etmediÄŸini belirtti.
BolukÃ§u, hastalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun gribi herhangi bir problem yaÅŸamadan atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Grip olan Ã§oÄŸu kiÅŸi, 1-2 hafta iÃ§inde kendiliÄŸinden iyileÅŸiyor. Fakat hastanÄ±n, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± veya nefes darlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼s/karÄ±nda aÄŸrÄ±, baskÄ± hissi, baÅŸ dÃ¶nmesi, ÅŸuur deÄŸiÅŸikliÄŸi, ÅŸiddetli kusma gibi durumlarÄ± varsa mutlaka doktora baÅŸvurmasÄ± gerekir." ifadelerini kullandÄ±.
Bezmialem VakÄ±f Ãœniversitesinde, akademisyenler, saÄŸlÄ±k personeli, hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen etkinlikte, grip ve nezle arasÄ±ndaki farklar anlatÄ±ldÄ±
Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim AraÅŸtÄ±rma Hastanesi GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Uzman DoÃ§. Dr. YÄ±ldÄ±z, Akut bronÅŸit vakalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'dan fazlasÄ± virÃ¼sten kaynaklanÄ±r. Bu yÃ¼zden antibiyotik kullanÄ±mÄ± fayda vermez.dedi
NÃ¶roloji UzmanÄ± Prof. Dr. Ã–nal, "SoÄŸuk hava, Ã¶ncelikli yÃ¼z felcinin nedeni olarak bilinmektedir. Ancak her tÃ¼rlÃ¼ hava koÅŸulunda da gÃ¶rÃ¼lebilir." uyarÄ±sÄ±nda bulundu
Grip ve soÄŸuk algÄ±nlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± iyi gelen ve baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemine faydalÄ± olan turÅŸu, Ã¶zellikle kÄ±ÅŸ mevsiminde vatandaÅŸlardan yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, aile hekimlerini sayÄ±sÄ±nÄ±n olabildiÄŸince hÄ±zlÄ± ÅŸekilde artÄ±racaklarÄ±nÄ± belirtti
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, "148 yÄ±llÄ±k KÄ±zÄ±lay tarihinin en yÃ¼ksek kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±k. Bir gÃ¼nde 13 bin 241 Ã¼nite kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±" dedi
Ä°stanbul Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, herkesin belirli aralÄ±klarla ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶z muayenesi olmasÄ± gerektiÄŸini, birÃ§ok gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zamanÄ±nda teÅŸhis ve tedavisiyle kalÄ±cÄ± kÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼n Ã¶nlenebildiÄŸini bildirdi
Ä°stanbul BaÄŸcÄ±lar EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™nde aÃ§Ä±lan Geleneksel ve TamamlayÄ±cÄ± TÄ±p Merkezi yaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r faaliyette. Merkeze en Ã§ok migren, depresyon ve eklem aÄŸrÄ±larÄ± iÃ§in baÅŸvuru var.
Kastamonu Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Åžen, gÃ¼nde 30 gram tÃ¼ketilen cevizin insana huzur verdiÄŸini belirtti
DoÄŸru nefes almanÄ±n vÃ¼cuda pek Ã§ok yararÄ± olduÄŸunu belirten Yrd. DoÃ§. Dr. Ã–ztÃ¼rk, "Nefesimizi tutmak Ã§ok iyi bir ÅŸey deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ nefesin doÄŸal bir ÅŸekilde akÄ±ÅŸta olmasÄ± lazÄ±m" dedi.
GÃ¼zellik Ã¼rÃ¼nlerindeki BPS kimyasalÄ±nÄ±n annelik iÃ§gÃ¼dÃ¼sÃ¼nÃ¼ olumsuz etkilediÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
Ä°ngiliz bilim adamlarÄ±, 1786 yÄ±lÄ±nda bir hastaya konulan "tÃ¼mÃ¶r kemik kadar serttir" tanÄ±sÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±
Moodist Psikiyatri ve NÃ¶roloji Hastanesinden Psikolog KitapÃ§Ä±oÄŸlu, "Rahat uyuyabilmek iÃ§in Ã¶ncelikle kafein kullanÄ±mÄ±na dikkat etmeliyiz. Kafein beyni uyarÄ±r ve uykuya mÃ¼dahale eder" dedi
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±nÄ±k, kÄ±ÅŸ mevsiminin olumsuzluklarÄ± nedeniyle dÃ¼ÅŸÃ¼k kan baÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ÄŸÄ±, acil durum stoklarÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden vatandaÅŸlarÄ±n kan baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapmalarÄ±nÄ± istedi
MEB Hayat Boyu EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ali RÄ±za Altunel ile Ã¼lkemizdeki Suriyeli Ã§ocuklarÄ±n eÄŸitimi ile ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k
TÃ¼rk Ebeler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Karahan, "Gebeler, kapalÄ± alanlarda gribal enfeksiyonu olan kiÅŸiler ile bir sÃ¼re kaldÄ±ÄŸÄ±nda bu enfeksiyonu kapar" dedi