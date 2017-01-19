19:18, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Grip ve nezle arasÄ±ndaki farklar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bezmialem VakÄ±f Ãœniversitesinde, "Hasta Okulu ProgramÄ±" kapsamÄ±nda "GripÂ mi,Â nezleÂ mi?" etkinliÄŸi dÃ¼zenlendi.

Ãœniversiteden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dekanlÄ±k konferans salonunda gerÃ§ekleÅŸtirilen etkinliÄŸe akademisyenler, saÄŸlÄ±k personeli, hasta ve hasta yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Etkinlikte, Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim DalÄ±ndan Uzman Dr.Â Sibel BolukÃ§u, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±klÄ±kla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan grip ile nezle arasÄ±ndaki farklarÄ±, belirtileri ve tedavi yÃ¶ntemlerini anlattÄ±.

"NEZLEDE ANTÄ°BÄ°YOTÄ°K KULLANIMININ YERÄ° YOKTUR"

BolukÃ§u, nezlenin Ã¼st solunum yolu enfeksiyonu veya akut solunum yolu enfeksiyonu olarak da bilindiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Åžikayetler ve hastalÄ±ÄŸÄ±n sÃ¼resi Ã§ocuk ve eriÅŸkinlerde farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir. Ã‡ocuklarda soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rma, burun tÄ±kanÄ±klÄ±ÄŸÄ±, halsizlik ve ateÅŸ ile karakterizedir. Åžikayetler yaklaÅŸÄ±k 10-14 gÃ¼n devam eder. EriÅŸkinlerde soÄŸuk algÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, burun akÄ±ntÄ±sÄ±, hapÅŸÄ±rÄ±k, boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ± ve ses kÄ±sÄ±klÄ±ÄŸÄ± ile karakterizedir. Åžikayetler yaklaÅŸÄ±k 5-7 gÃ¼n devam eder. Tedavide antibiyotik kullanÄ±mÄ±nÄ±n yeri yoktur."

"GRÄ°BE BURUN AKINTISI VE BOÄžAZ AÄžRISI EÅžLÄ°K ETMEZ"

Gribi, ateÅŸ, yaygÄ±n vÃ¼cut-baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± ve Ã¶ksÃ¼rÃ¼k ÅŸikayetlerinin olduÄŸu bir tablo olarak deÄŸerlendiren BolukÃ§u, gribe genellikle burun akÄ±ntÄ±sÄ± ve boÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n eÅŸlik etmediÄŸini belirtti.

BolukÃ§u, hastalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun gribi herhangi bir problem yaÅŸamadan atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Grip olan Ã§oÄŸu kiÅŸi, 1-2 hafta iÃ§inde kendiliÄŸinden iyileÅŸiyor. Fakat hastanÄ±n, solunum sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± veya nefes darlÄ±ÄŸÄ±, gÃ¶ÄŸÃ¼s/karÄ±nda aÄŸrÄ±, baskÄ± hissi, baÅŸ dÃ¶nmesi, ÅŸuur deÄŸiÅŸikliÄŸi, ÅŸiddetli kusma gibi durumlarÄ± varsa mutlaka doktora baÅŸvurmasÄ± gerekir." ifadelerini kullandÄ±.