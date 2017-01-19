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19:52, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
Bilim Teknoloji
19:35, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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NASA kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti
NASA kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti

NASA mÃ¼hendisleri ve Kaliforniya Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ±, kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) mÃ¼hendisleri ve Kaliforniya Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden (Caltech)Â bilim adamlarÄ±, kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti.

Dailymail sitesinin haberine gÃ¶re,Â Kaliforniya merkezli bÄ±Ã§ak Ã¼reticisi Habitat'Ä±n genel mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Adam Ackerman, "KNASAÂ Åžef BÄ±Ã§aÄŸÄ±" adÄ± verilen Ã¼rÃ¼nÃ¼n,Â Caltech'den bilim adamlarÄ± tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ultra sert alaÅŸÄ±mdan Ã¼retildiÄŸini veÂ NASAmÃ¼hendisleri tarafÄ±ndan test edildiÄŸini belirtti.

NORMAL BIÃ‡AKTAN 2 KAT KESKÄ°N, 5 KAT DAHA UZUN Ã–MÃœRLÃœ

DiÄŸerlerinden 2 kat keskin olan bÄ±Ã§aÄŸÄ±n 5 kat daha uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olduÄŸunuÂ sÃ¶yleyenÂ Ackerman, "Bu bÄ±Ã§ak 200 yÄ±ldÄ±r yapÄ±lan ilk gerÃ§ek icat." dedi.

Adam Ackerman, "BÄ±Ã§ak, titanyumdan 2 kat daha gÃ¼Ã§lÃ¼. Paslanmaz Ã§elik, lazer birleÅŸtirme teknolojisi kullanÄ±larak sapÄ±na baÄŸlanÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.Â 

"Rockwell sertliÄŸi"Â 70'in Ã¼stÃ¼nde Ã§Ä±kanÂ bÄ±Ã§aktaki nano-tÄ±rtÄ±klarÄ±n, bÄ±Ã§aÄŸa benzersiz kesme performansÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyenÂ Ackerman, "KullanÄ±ldÄ±kÃ§a ortaya Ã§Ä±kan diÅŸler, bÄ±Ã§aÄŸÄ± zamanla daha keskin hale getiriyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

BÄ±Ã§aÄŸÄ±n her iki yÃ¼zÃ¼nÃ¼n de 12,5'ar derece aÃ§Ä±yla Ã¼retildiÄŸine dikkati Ã§eken Adam Ackerman, bu Ã¶zelliÄŸinin KNASAÂ Åžef BÄ±Ã§aÄŸÄ±'nÄ± diÄŸerlerinden daha ince hale getirdiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

FÄ°YATI 100 DOLARIN ALTINDA OLACAK

Habitat, bÄ±Ã§aÄŸÄ±n perakende satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n 100 dolarÄ±n altÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± ve mayÄ±s ayÄ±nda piyasaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°lgili Konular NASA
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