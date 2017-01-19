19:44, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Milletvekili Aylin NazlÄ±aka kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi





TBMM Genel Kurulunda, BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, teklifi protesto amacÄ±yla kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genel Kurulda, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Ã¶ncesinde, HDP'nin talebi Ã¼zerine usul tartÄ±ÅŸmasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Usul tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan, BaÅŸkanvekili AyÅŸenur BahÃ§ekapÄ±lÄ±, teklifin gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geÃ§ti. Bu sÄ±rada NazlÄ±aka, sÃ¶z talep etmeden, kÃ¼rsÃ¼ye gelerek, kendini bileÄŸinden, kÃ¼rsÃ¼deki mikrofona kelepÃ§eledi. BahÃ§ekapÄ±lÄ±, NazlÄ±aka'yÄ± kÃ¼rsÃ¼ ihlali yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle uyardÄ±. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine tepki gÃ¶steren NazlÄ±aka, MHP Grubu'na yÃ¶nelik, "vicdanÄ±nÄ±za sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi. BahÃ§ekapÄ±lÄ±, kÃ¼rsÃ¼ mikrofonunun aÃ§Ä±lmamasÄ± talimatÄ±nÄ± verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma mÃ¼dahale etmesi iÃ§in gÃ¶reve Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. HDP'LÄ°LER NAZLIAKA'NIN Ã‡EVRESÄ°NDE Ã‡EMBER OLUÅžTURDU BazÄ± AK Parti milletvekillerinin NazlÄ±aka'ya doÄŸru yÃ¶nelmesi Ã¼zerine Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ, arkadaÅŸlarÄ±nÄ± uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. HDP'li kadÄ±n milletvekilleri de NazlÄ±aka'nÄ±n etrafÄ±nda Ã§ember oluÅŸturdu. TBMM BaÅŸkanvekili BahÃ§ekapÄ±lÄ± birleÅŸime 10 dakika ara verdi. Ancak NazlÄ±aka'nÄ±n eyleminin sÃ¼rmesi Ã¼zerine BahÃ§ekapÄ±lÄ±, birleÅŸime bu kez 45 dakika ara verdi. NazlÄ±aka'nÄ±n yanÄ±na giden CHP'li Ä°dare Amiri Tufan KÃ¶se ve bazÄ± CHP'li milletvekilleri, NazlÄ±aka'yÄ± kelepÃ§eyi aÃ§masÄ± iÃ§in ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. BAHÃ‡ELÄ°'YE DE Ã‡EMBER Bu sÄ±rada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel BaÅŸkan Devlet BahÃ§eli'nin etrafÄ±nda Ã§ember oluÅŸturdu. Â

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