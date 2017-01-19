Barada Vadisi'nde taraflar ateÅŸkes iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Barada Vadisi'nde Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n askeri operasyonlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Barada Vadisi medya heyetinden edinilen bilgiye gÃ¶re, rejim ordusu adÄ±na TuÄŸgeneral Kays el-Ferve, Baas Partisi'nin Åžam KÄ±rsalÄ± BÃ¶lgesi Sekreteri Humam Haydar, Åžam kÄ±rsalÄ± valisi Alaa Ä°brahim, KÄ±zÄ±lhaÃ§ temsilcisi olarak gÃ¶revlendirilen Alman heyeti Barada Vadisine giriÅŸ yaptÄ±.
Heyet Barada Vadisi'ndeki sivil ve askeri temsilcilerle bir araya geldi. Taraflar gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bugÃ¼nden itibaren Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± ve ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±.
AnlaÅŸma kapsamÄ±nda rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda kullanÄ±lamaz hale gelen Ayn el-Fica su tesislerinin onarÄ±mÄ± iÃ§in bÃ¶lgeye uzman ekiplerin girmesi, Barada Vadisi'nde bulunan silahlÄ± gruplardan kalmak isteyenlerin rejimle arasÄ±ndaki meseleleri halledip bÃ¶lgeden 6 ay iÃ§inde Ã§Ä±kmasÄ±, rejimle arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltmek istemeyenlerin isimlerinin kaydedilip BirleÅŸmiÅŸ Milletler ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ eÅŸliÄŸinde Ä°dlib'e gÃ¶nderilmesi kararÄ± alÄ±ndÄ±.
Rejim gÃ¼Ã§lerinin ve destekÃ§isi Åžii milislerin iÅŸgal ettikleri Besime kÃ¶yÃ¼nden belli bir sÃ¼re sonra Ã§Ä±kmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken, Esed ordusunun Ayn el-Fica kÃ¶yÃ¼ne yakÄ±n yerlerde elde ettiÄŸi noktalarda kalmasÄ± ve daha fazla ilerlememesi, Besime ve Ayn el-Fica kÃ¶ylerinin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde onarÄ±lmasÄ± konusunda uzlaÅŸÄ±ldÄ±.
Barada Vadisi, Åžam'Ä±n merkezine 16 kilometre, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na 12 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor. Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 80-100 bin Suriyeliyi barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lgenin meskun kÄ±smÄ± 12 kilometrekarelik alanÄ± oluÅŸturuyor.
Hizbullah ve Suriye ordusu, bÃ¶lgedeki su kaynaklarÄ±nÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irmek iÃ§in Barada Vadisi'ni temmuz ayÄ± sonunda kuÅŸatma altÄ±na almÄ±ÅŸ, bÃ¶lgeye tÃ¼m giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ±.
EtrafÄ± yÃ¼ksek daÄŸlarla Ã§evrili Barada Vadisi'nde bulunan 10 kÃ¶yÃ¼ muhalifler kontrol ediyor.
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Barada Vadisi'nde Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n askeri operasyonlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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