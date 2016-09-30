Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastine iliÅŸkin yeni geliÅŸme

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Andrey Karlov'unÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±Â sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 1Â polisÂ memuru daha tutuklandÄ±.
BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± Kaan BÃ¼lbÃ¼l, Sefa K, Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ã–, DoÄŸukan S. ve Bilal D, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince adliyeye getirildi.
SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±ya ifade veren ÅŸÃ¼phelilerden Sefa K, savcÄ±lÄ±kÃ§a serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, diÄŸer polisler, nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edildi.
Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerden Kaan BÃ¼lbÃ¼l, tutuklanarak Sincan Cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ã–, DoÄŸukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼n de biri polis memuru 2 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Mardinâ€™in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 1 polis memuru daha tutuklandÄ±
TBMM Genel Kurulunda, BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, teklifi protesto amacÄ±yla kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k Ä°lÃ§esi'ndeki bir zeytinyaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Zannederim, karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun Siber Ordu "BayraÄŸÄ± Yakala" Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ±nda, "siber yÄ±ldÄ±z" olmak iÃ§in 26 bin kiÅŸi yarÄ±ÅŸacak
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Ankara Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini makamÄ±nda kabul etti
Ä°stiklal Caddesi'ndeki tramvay bakÄ±m sebebiyle altÄ± ay faaliyet gÃ¶stermeyecek
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Midyat'ta yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat kararÄ± verildi
HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine bu yÄ±l iÃ§inde 42 milyar ruble yatÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.
Kuala Lumpur'da bir araya gelen Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n sonunda 22 maddeden oluÅŸan sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±
SYRIZA'nÄ±n merkez bÃ¼rolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binaya gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket gÃ¼venlik ekiplerini alarma geÃ§irdi