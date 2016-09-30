19:56, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i suikastine iliÅŸkin yeni geliÅŸme



Foto: Andrey Karlov

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 1 polis memuru daha tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isiÂ Andrey Karlov'unÂ silahlÄ± saldÄ±rÄ±Â sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 1Â polisÂ memuru daha tutuklandÄ±. BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±nda bulunan polis memurlarÄ± Kaan BÃ¼lbÃ¼l, Sefa K, Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ã–, DoÄŸukan S. ve Bilal D, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince adliyeye getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±ya ifade veren ÅŸÃ¼phelilerden Sefa K, savcÄ±lÄ±kÃ§a serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, diÄŸer polisler, nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza HakimliÄŸince sorgulanan ÅŸÃ¼phelilerden Kaan BÃ¼lbÃ¼l, tutuklanarak Sincan Cezaevine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ufuk G, Kadir Åž, OÄŸuzhan Ã–, DoÄŸukan S. ve Bilal D. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda dÃ¼n de biri polis memuru 2 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.

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