ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul ettiÄŸi bildirildi.
Mardinâ€™in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lan 1 polis memuru daha tutuklandÄ±
TBMM Genel Kurulunda, BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka, teklifi protesto amacÄ±yla kendini kÃ¼rsÃ¼ye kelepÃ§eledi
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k Ä°lÃ§esi'ndeki bir zeytinyaÄŸ fabrikasÄ±nda patlama meydana geldi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul etti
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerine iliÅŸkin, "Zannederim, karanlÄ±kta gÃ¶z kÄ±rpmÄ±ÅŸlar, bizim haberimiz yok" dedi.
Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun Siber Ordu "BayraÄŸÄ± Yakala" Siber GÃ¼venlik YarÄ±ÅŸmasÄ±nda, "siber yÄ±ldÄ±z" olmak iÃ§in 26 bin kiÅŸi yarÄ±ÅŸacak
KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki UluslararasÄ± Manas HavaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±nda pazartesi gÃ¼nÃ¼ dÃ¼ÅŸen kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kara kutularÄ±nÄ±n, TÃ¼rk uzmanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla inceleneceÄŸi belirtildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, Ankara Ticaret OdasÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Baran ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerini makamÄ±nda kabul etti
Ä°stiklal Caddesi'ndeki tramvay bakÄ±m sebebiyle altÄ± ay faaliyet gÃ¶stermeyecek
HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ hakkÄ±nda Midyat'ta yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada beraat kararÄ± verildi
HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Harun Kodalak'Ä±n arasÄ±nda bulunduÄŸu 14 baÅŸsavcÄ± ile 1 baÅŸsavcÄ±vekilinin gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± YÃ¼ksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± oldu.
Rus enerji ÅŸirketi Gazprom, TÃ¼rk AkÄ±mÄ± doÄŸalgaz boru hattÄ± projesine bu yÄ±l iÃ§inde 42 milyar ruble yatÄ±rmayÄ± planlÄ±yor.
Kuala Lumpur'da bir araya gelen Ä°Ä°T DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n sonunda 22 maddeden oluÅŸan sonuÃ§ bildirgesi yayÄ±nlandÄ±
SYRIZA'nÄ±n merkez bÃ¼rolarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binaya gÃ¶nderilen ÅŸÃ¼pheli paket gÃ¼venlik ekiplerini alarma geÃ§irdi