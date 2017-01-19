20:08, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

ErdoÄŸan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar'Ä± kabul ettiÄŸi bildirildi.

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