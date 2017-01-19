20:13, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

Nusaybin'de Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi





Mardinâ€™in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi mahallede Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ mahallelerde Ã§ok sayÄ±da silah, mÃ¼himmat ve el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± bulundu. GÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Abdulkadir PaÅŸa, FÄ±rat, Dicle, YeniÅŸehir, Zeynel Abidin ve KÄ±ÅŸla mahallelerinde PKK'lÄ±larca yerleÅŸtirilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ±n imhasÄ± ile saldÄ±rÄ±lar sonucu tahrip olan binalarÄ±n yÄ±kÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, FÄ±rat Mahallesi'nde yapÄ±lan arama ve kazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda roketatar, 4 roket atar mÃ¼himmatÄ±, 7 roketatar sevk fiÅŸeÄŸi, kalaÅŸnikof ve biksi silahÄ±, silahlara ait 15 ÅŸarjÃ¶r ve 450 fiÅŸek ile 3 boru tipi, 2'si kÃ¼Ã§Ã¼k tÃ¼pe tuzaklanmÄ±ÅŸ 5 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ele geÃ§irildi. Mardin'in Nusaybin ilÃ§esinde huzur ve gÃ¼venliÄŸin tesis edilmesi amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan Atmaca -7 operasyonunun ardÄ±ndan 14 Mart'ta ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 25 Temmuz'da 6 mahalle hariÃ§ kÄ±smen kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.