DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

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21:59, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe
Avrupa
20:19, 19 Ocak 2017 PerÅŸembe

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"KuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile eriÅŸim saÄŸlayamÄ±yoruz"

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Suriye Destek Grubunun Ä°nsani EriÅŸim Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±sÄ± Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BM Cenevre Ofisi'nde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyenÂ BMÂ Suriye Ã–zel TemsilcisiÂ Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ±Â JanÂ Egeland,Â Ä°nsani EriÅŸim Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu'nun geÃ§tiÄŸimiz ÅŸubat ayÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "AcÄ±masÄ±z savaÅŸÄ±n beÅŸinci yÄ±lÄ±nda Suriye'deki sivil halk iÃ§in ÅŸimdiye kadar ki en kÃ¶tÃ¼ kÄ±ÅŸÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Yorgun halk hala sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve kaÃ§acak bir yeri yokken, biz de hala yÃ¼zbinlercesine ulaÅŸamÄ±yoruz. GeÃ§en aralÄ±k ve ocak Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan bu yana en kÃ¶tÃ¼ aylardÄ±." dedi.

"Suriye'deki mevcut ateÅŸkes bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarÄ±yor" diyen Egelend, bununla beraber Ã¶zellikle de baÅŸkent Åžam'Ä±n batÄ± kÄ±rsalÄ±ndaki Barada Vadisi baÅŸta olmak Ã¼zere ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde binlerce sivilin yerinden edildiÄŸini, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"BARADA VADÄ°SÄ° Ä°LE DEYRÄ°ZOR'DA BÃœYÃœK ENDÄ°ÅžE DUYUYORUM"

Egeland, Ã¶zellikle iki bÃ¶lgede yaÅŸayan siviller iÃ§in bÃ¼yÃ¼k endiÅŸe duyduÄŸunu vurgulayarak, bunlardan birinin 93 bin sivilin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Suriye'nin gÃ¼neydoÄŸusunda Irak sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Deyrizor kenti olduÄŸunu aktardÄ±.Â 

"Ä°DLÄ°B, 2017 DÄ°PLOMASÄ° YILI HALÄ°NE GELÄ°RSE KURTARILIR"

Egeland, Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan Barada Vadisi'ndeki arÄ±zayÄ± onarmak iÃ§in mÃ¼zakereye giden bir kiÅŸinin keskin niÅŸancÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve onarÄ±m iÅŸinin askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Åžimdi Åžam'da 27 gÃ¼ndÃ¼r 5 buÃ§uk milyon insan normal su ihtiyacÄ±ndan mahrum yaÅŸÄ±yor." dedi.

Egeland, Ä°dlib'in yeni bir Halep olup olmayacaÄŸÄ± ÅŸeklindeki bir soru Ã¼zerine de "Ä°dlib halkÄ±, altÄ± yÄ±ldÄ±r yÃ¼rÃ¼tÃ¼len baÅŸarÄ±sÄ±z diplomasiden sonra, ancak 2017'nin diplomasi yÄ±lÄ± haline gelmesi durumunda kurtarÄ±lÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

5 Ocak'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Åžam'Ä±n susuz bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± savaÅŸ suÃ§u olarak nitelendiren Egeland, ancak bu suÃ§un sorumlusunu aÃ§Ä±kÃ§a belirtmemiÅŸti.



Ä°lgili Konular Egeland mistura Suriye
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"KuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile eriÅŸim saÄŸlayamÄ±yoruz"

BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
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