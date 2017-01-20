Senegal ordusu Gambiya'ya girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Senegal ordu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Senegal'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Afrika Ekonomik TopluluÄŸu Ãœlkeleri'ne (ECOWAS) ait ordu birliklerinin Gambiya topraklarÄ±na girdiÄŸini belirtti.
Askeri hareketliliÄŸin, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin (BMGK), Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan ECOWAS destek kararÄ±ndan sonra baÅŸladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
AdÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± istemeyen bir ECOWAS yetkilisi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ordu birliklerinin Senegal sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§erek Gambiya'daki Farafenni kentine sorunsuz bir ÅŸekilde girdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnÃ§ gÃ¶stermediÄŸini kaydeden yetkili, "Farafenni'deki yerel gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geÃ§iÅŸine izin verdiler." ifadelerini kullandÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi, Gambiya'daki siyasi kriz nedeniyle yaptÄ±ÄŸÄ± acil toplantÄ±da Senegal'in Konsey'e sunduÄŸu karar tasarÄ±sÄ±nÄ± 15 Ã¼lkenin tamamÄ±nÄ±n desteÄŸiyle kabul etti.
ECOWAS, Jammeh'in gÃ¶revi devretmemesi halinde bu Ã¼lkeye askeri mÃ¼dahalede bulunma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.
Gambiya'da devir teslim tÃ¶reninin bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸmemesi Ã¼zerine Adama Barrow komÅŸu Ã¼lke Senagal'deki Gambiya elÃ§iliÄŸinde devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bugÃ¼n yemin etmiÅŸti.
"YakÄ±nda yeni hÃ¼kÃ¼meti kuracaÄŸÄ±m"
Ã–te yandan Gambiya'nÄ±n yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow, bulunduÄŸu Senegal'den Ã¼lkesine dÃ¶nerek yeni hÃ¼kÃ¼meti kuracaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Barrow, Gambiya'nÄ±n Dakar BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde dÃ¼zenlenen baÅŸkanlÄ±k yemin tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini devretmeyi reddeden Yahya Jammeh'i sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmaya davet ederek "YakÄ±nda yeni hÃ¼kÃ¼meti kuracaÄŸÄ±m. ArdÄ±ndan Gambiya'ya dÃ¶nÃ¼p Ã¼lkemin kalkÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.
Senegal BaÅŸbakanÄ± Muhammed Bun Abdullah Dionne, BM Genel Sekreteri BatÄ± Afrika Ã–zel Temsilcisi Muhammed Ä°bn Chambas ve Ã§ok sayÄ±da Ã¼lke temsilcisinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende Barrow, Gambiya'daki gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini "dÃ¼rÃ¼st" olmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Badjie kutladÄ± iddiasÄ±
Gambiya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ousman Badjie'nin, yeni Devlet BaÅŸkanÄ± Adama Barrow'un iktidara geliÅŸini kutladÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Yerel kaynaklar, Badjie'nin, baÅŸkent Banjul'da Barrow'un iktidara gelmesini kutlayanlara eÅŸlik ettiÄŸini aktardÄ±.
ABD'den destek aÃ§Ä±klamasÄ±
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahaleyi desteklediklerini bildirdi.
BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ John Kirby, "Destekliyoruz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ Senegalli yetkililerle iletiÅŸim halindeyiz. Destekliyoruz Ã§Ã¼nkÃ¼ buradaki amaÃ§ ortamÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmak ve Gambiya halkÄ±nÄ±n tercihini gÃ¶zetmektir. Elbetteki yakÄ±n temas halinde olacaÄŸÄ±z. Bu karar henÃ¼z Ã§ok yeni ve yakÄ±ndan takip edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Babadan kalma taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± yeniden kullanÄ±ma aÃ§an Åžurrab, "Elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Bu yÃ¼zden uzun zamandÄ±r kullanÄ±lmayan babamdan kalma bu fÄ±rÄ±nÄ± yeniden faaliyete geÃ§irdim." dedi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Barada Vadisi'nde Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n askeri operasyonlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SETA'nÄ±n yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporunda, gÃ¶revi devralacak Trump dÃ¶neminde, sivillere ve PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi
SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
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TÃ¼rkÃ§e KonuÅŸan Ãœlkeler UluslararasÄ± Gazeteciler DerneÄŸi'nin (TKÃœUGD) 2016 medya takip raporu, tDAEÅž'in TÃ¼rkistan'a yÃ¶nelik faaliyetlerini gÃ¼ndeme getirdi.
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TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib kentinde, silahlÄ± muhalifler yÃ¶netimi seÃ§imle sivillere bÄ±raktÄ±