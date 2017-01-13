08:17, 20 Ocak 2017 Cuma

Sekiz ildeki FETÃ– operasyonunda 40 gÃ¶zaltÄ±





NiÄŸde merkezli, Giresun, KÄ±rÄ±kkale, KahramanmaraÅŸ, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te gerÃ§ekleÅŸen operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi NiÄŸde merkezli 8 ilde FETÃ–/PDYâ€™ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 40 eski polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. NiÄŸde Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu ve 'Bylock' kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen polislere yÃ¶nelik NiÄŸde merkezli, Giresun, KÄ±rÄ±kkale, KahramanmaraÅŸ, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda daha Ã¶nce Kanun HÃ¼kmÃ¼ndeki Kararnameler doÄŸrultusunda ihraÃ§ edilen 2'si komiser, 11'i komiser yardÄ±mcÄ±sÄ± olmak Ã¼zere 40 polis gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer illerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin NiÄŸde'ye getirileceÄŸi bildirildi.

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