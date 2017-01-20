Ä°stanbul Emniyeti'nde yeni atamalar

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri yapÄ±ldÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, 31 il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, 41 ÅŸube ve 19 ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in yeni gÃ¶revlendirme gerÃ§ekleÅŸtirildi.
GÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri kapsamÄ±nda, AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Cengiz KoÃ§ak, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Oktay Ã‡elik, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°lker KÃ¼Ã§Ã¼khÄ±dÄ±r getirildi.
Yeni dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±larÄ± ve gÃ¶rev alanlarÄ± ÅŸÃ¶yle oluÅŸtu:
Ali Tuna CoÅŸkun (AsayiÅŸ, Ã‡ocuk ve Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Atalay Bahar (A BÃ¶lgesi tÃ¼m ilÃ§eler, AtatÃ¼rk HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Trafik Tescil Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BÃ¶lge Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Dursun KÃ¼Ã§Ã¼kyÄ±lmaz (Maltepe, AtaÅŸehir, Hassas BÃ¶lgeler Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Erden BursalÄ± (Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°nterpol-Europol Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Silah ve PatlayÄ±cÄ± Maddeler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
EyÃ¼p Sabri Ã–ksÃ¼z (Tuzla, Pendik, Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Faik Ozan KaradaÄŸ (Zeytinburnu, Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Gaffar Demir (Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¶Ã§men KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ve Ä°nsan Ticareti ile MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Haydar Ã–zdemir (GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Radyo Televizyon ve Foto Film Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Hilmi Korhan ZilcioÄŸlu (Polisevi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BaltalimanÄ± Polisevi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)
Kadir AlÃ§Ä±kaya (TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Bomba Ä°mha ve Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TanÄ±k Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)
Kadir YÄ±rtar (Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)
Kayhan Åžahan (BakÄ±rkÃ¶y, BahÃ§elievler, Turizm Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
KÄ±vanÃ§ Demir (Kartal, Sultanbeyli, Adalar), Levent Hasan Ã–zen (Esenyurt, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Silivri, Ã‡atalca),
Mehmet Ã‡atal (Fatih, Bilgi Teknolojileri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Muhabere Elektronik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Mehmet Ekici (Sultangazi, GaziosmanpaÅŸa, ArnavutkÃ¶y),
Mesut Gezer (Ã–nleyici Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, GÃ¼ven Timleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Deniz LimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼)
Murat Karakaya (BeÅŸiktaÅŸ, SarÄ±yer, ÅžiÅŸli), Murat OÄŸuzhan KÄ±lÄ±Ã§ (BoÄŸaziÃ§i KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Murat Åžahin (EyÃ¼p, BayrampaÅŸa), Mustafa AcÄ±kara (KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, BaÅŸakÅŸehir), Mustafa Aksu (AvcÄ±lar, BeylikdÃ¼zÃ¼),
Necmettin Ã–ztÃ¼rk (Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Koordinasyon Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Hukuk Ä°ÅŸleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Sosyal Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Nihat YÄ±ldÄ±rÄ±m (Sancaktepe, Beykoz, Ã‡ekmekÃ¶y, Åžile)
OÄŸuz Ã‡uhadar (C bÃ¶lgesi tÃ¼m ilÃ§eler), Ã–mer Burak AktaÅŸ (BaÄŸcÄ±lar, Esenler, GÃ¼ngÃ¶ren),
Ã–mÃ¼r Ceylan (YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Pasaport Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Hudut KapÄ±larÄ± BÃ¼ro AmirliÄŸi, Rehberlik ve Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Birimi, Ä°ÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve GÃ¼venliÄŸi AmirliÄŸi),
Seylan Demir (Ä°kmal Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, BÃ¼tÃ§e Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°nÅŸaat Emlak Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, UlaÅŸtÄ±rma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Strateji GeliÅŸtirme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Sinan KÃ¶kten (B BÃ¶lgesi tÃ¼m ilÃ§eler, UyuÅŸturucu Ä°le MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
Turgay Aytepe (ÃœskÃ¼dar, KadÄ±kÃ¶y, Ãœmraniye, BakÄ±m OnarÄ±m Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼),
YÃ¼ksel Toprak (BeyoÄŸlu, KaÄŸÄ±thane),
Zafer AÄŸÄ±rkaya (Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼), Mustafa GÃ¼ntekin (EÄŸitim Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Toplum Destekli Polislik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Genel Denetim ve Disiplin Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼).
GÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri kapsamÄ±nda, 41 ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yeni isimler atandÄ±.
Yeni gÃ¶revlendirme yapÄ±lan ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinden AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Cengiz KoÃ§ak,
BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne HÃ¼seyin GÃ¼leÃ§,
Bomba Ä°mha ve Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Yener YaÅŸar, BÃ¼tÃ§e Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Filibya Saral,
Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Muharrem Yazgan,
Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Serken GÃ¶mce,
KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Oktay Ã‡elik,
GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Hasan Cevher,
Hukuk Ä°ÅŸleri SoruÅŸturma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Feramuz Ã‡etin,
Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Kamil YÄ±ldÄ±rÄ±m,
Mali SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ä°lker KÃ¼Ã§Ã¼khÄ±dÄ±r,
Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MÃ¼dÃ¼rÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Bal,
Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Mutlu,
Ã–zel GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Osman KatipoÄŸlu,
Personel Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã–mer Kumlu,
Polisevi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Neslihan TÃ¼rkÃ¼n Alpay,
Ä°stanbul Sabiha GÃ¶kÃ§e HavalimanÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne NilgÃ¼n Selvi,
Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ã–zgÃ¼r KarlÄ±tepe,
Sosyal Hizmetler Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Hakan Demir,
Spor GÃ¼venliÄŸi Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Mehmet Karaca,
Strateji GeliÅŸtirme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Esra Zeyrek Åžirin,
TanÄ±k Koruma Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Ahmet Umutlu,
Toplum Destekli Polislik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Leman SÃ¼heyla Soylu, Turizm Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Murat Ã‡etiner,
UyuÅŸturucu Ä°le MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne TunÃ§ KuÅŸ,
YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Serpil HatipoÄŸlu getirildi.
Yeni dÃ¼zenlemeyle, aralarÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y, KadÄ±kÃ¶y, Zeytinburnu, Ãœmraniye, KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece, GÃ¼ngÃ¶ren, GaziosmanpaÅŸa ve Esenyurt'un da bulunduÄŸu 19 ilÃ§enin emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ deÄŸiÅŸti.
Buna gÃ¶re, 39 ilÃ§enin emniyet mÃ¼dÃ¼rleri ÅŸu isimlerden oluÅŸtu:
Murat BingÃ¶l-Adalar, Mustafa Haluk Ã–ztÃ¼rk-ArnavutkÃ¶y,
OÄŸuz Kaan-AtaÅŸehir, Hakan Bolat-AvcÄ±lar,
Murat Taner-BaÄŸcÄ±lar, Kenan Åžaban SÃ¼zgÃ¼n-BahÃ§elievler,
Erdem Torlak-BakÄ±rkÃ¶y, Levent Binici-BaÅŸakÅŸehir,
Necati AktuÄŸ Åžahin-BayrampaÅŸa, Caner CoÅŸar-BeÅŸiktaÅŸ,
Mehmet Sururi Saydam-Beykoz, Niyazi Ä°nci-BeylikdÃ¼zÃ¼,
Ä°smail KÄ±lÄ±Ã§-BeyoÄŸlu, Murat YÄ±ldÄ±rÄ±m-BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece,
BÃ¼lent Ã‡elik-Ã‡atalca, Cevdet HÃ¼rol Ã–ztÃ¼rk-Ã‡ekmekÃ¶y,
Cihat DaÄŸdeviren-Esenler, Hakan Becel-Esenyurt,
Mustafa KoÃ§yiÄŸit-EyÃ¼p, Hakan YÄ±lmaz-Fatih,
HÃ¼seyin GÃ¶llÃ¼ce-GaziosmanpaÅŸa, Sinan Ã‡amuroÄŸlu-GÃ¼ngÃ¶ren,
Ä°brahim KocaoÄŸlu-KadÄ±kÃ¶y, Birol TaÅŸkoparan-KaÄŸÄ±thane,
Efkan Korkmaz-Kartal, UÄŸur Ã–zdoÄŸanoÄŸlu-KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmece,
Salih Åžahbey-Maltepe, Alpaslan Atasoy-Pendik,
Kenan Kurt-Sancaktepe, Ercan Ã‡amÄ±rcÄ±-SarÄ±yer, Hakan Ã‡alÄ±ÅŸkan-Silivri,
Ayhan Karaduman-Sultanbeyli, Ufuk Kayadelen-Sultangazi,
Abdulvahit Ãœnal-Åžile, Murat Turhan-ÅžiÅŸli, MÃ¼slÃ¼m Kahraman-Tuzla,
Hakan Torun-Ãœmraniye, GÃ¼rhan Kaya-ÃœskÃ¼dar, Cenk Ã–zmen- Zeytinburnu.
AtamalarÄ±n, terfi, il dÄ±ÅŸÄ± atamalar ve gÃ¶rÃ¼len lÃ¼zum Ã¼zerine yapÄ±lan deÄŸerlendirmeler sonucu gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi bildirildi.
MÄ°T'in, 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak ihalelerine iliÅŸkin esaslara danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ± da eklendi
BankalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmayan her bir Ã§ek yapraÄŸÄ± iÃ§in Ã¶demek zorunda olduÄŸu miktar 1.280 liradan 1.410 liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°TÃœ'de 37 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi hakkÄ±nda FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel gelecek ayÄ±n baÅŸÄ±nda Ankaraâ€™ya Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirecek
HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TAG Otoyolu'nda durdurulan tÄ±rda, 184 bin 500 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi
AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± KÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
8. Mekanize TugayÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay K.D. FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 224 hedef imha edild
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu rump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± Rex Tillerson ve Savunma BakanÄ± adayÄ± James Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, 4 madde daha kabul edildi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde il iÃ§i atamalar yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, 19 ilÃ§e 41 ÅŸube ve 31 il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni gÃ¶revlendirme yapÄ±ldÄ±
NiÄŸde merkezli, Giresun, KÄ±rÄ±kkale, KahramanmaraÅŸ, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te gerÃ§ekleÅŸen operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilÃ§esindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k HÃ¼dai KaplÄ±calarÄ±'na gelen turistler, soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde Ã§amur banyosunda ve 85-90 derecelik termal suda saÄŸlÄ±k buluyor
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Zorlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika Ã¼lkelerini ziyaretinde FETÃ–'ye baÄŸlÄ± okullarÄ± devralmak iÃ§in devlet yetkilileriyle temasa geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi