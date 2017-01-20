GÃ¼ncelleme: 08:25, 20 Ocak 2017 Cuma

Anayasa teklifinde 4 madde daha kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, teklifin 8,9,10 ve 11'inci maddeleri kabul edildi.

Kabul edilen maddelere gÃ¶re, AnayasanÄ±n, "cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶rev ve yetkilerine" iliÅŸkin maddede deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor ve cumhurbaÅŸkanÄ±na "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ± getiriliyor.

YÃœRÃœTME YETKÄ°SÄ°

Devletin baÅŸÄ± olan cumhurbaÅŸkanÄ±na, yÃ¼rÃ¼tme yetkisi de veriliyor.

CumhurbaÅŸkanÄ±, "devlet baÅŸkanÄ±" sÄ±fatÄ±yla TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ve TÃ¼rk milletinin birliÄŸini temsil edecek, anayasanÄ±n uygulanmasÄ±nÄ±, devlet organlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenli ve uyumlu Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak. Gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde, yasama yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ TBMM'de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacak. Ãœlkenin iÃ§ ve dÄ±ÅŸ siyaseti hakkÄ±nda Meclise mesaj verecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±, kanunlarÄ± yayÄ±mlayacak ve kanunlarÄ± tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmek Ã¼zere TBMM'ye geri gÃ¶nderecek. KanunlarÄ±n, TBMM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n veya belirli hÃ¼kÃ¼mlerinin anayasaya ÅŸekil veya esas bakÄ±mÄ±ndan aykÄ±rÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davasÄ± aÃ§acak.

KARARNAME Ã‡IKARMA YETKÄ°SÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlarÄ± atayacak ve gÃ¶revlerine son verecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Ã¼st dÃ¼zey kamu yÃ¶neticilerini atayacak, gÃ¶revlerine son verecek ve bunlarÄ±n atanmalarÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenleyecek. YabancÄ± devletlere TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin temsilcilerini gÃ¶nderecek, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne gÃ¶nderilecek yabancÄ± devlet temsilcilerini kabul edecek. MilletlerarasÄ± antlaÅŸmalarÄ± onaylayacak ve yayÄ±mlatacak.

MÄ°LLÄ° GÃœVENLÄ°K KONULARINI BELÄ°RLEYECEK

CumhurbaÅŸkanÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliklerine iliÅŸkin kanunlarÄ± gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ takdirde halkoyuna sunacak. Milli gÃ¼venlik politikalarÄ±nÄ± belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak. TBMM adÄ±na, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin BaÅŸkomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temsil edecek. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin kullanÄ±lmasÄ±na karar verecek. SÃ¼rekli hastalÄ±k, sakatlÄ±k ve kocama sebebi ile kiÅŸilerin cezalarÄ±nÄ± hafifletecek veya kaldÄ±racak.

CumhurbaÅŸkanÄ±, yÃ¼rÃ¼tme yetkisine iliÅŸkin konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karabilecek. Kararnamelerle, yÃ¼rÃ¼tmenin ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamasÄ± saÄŸlanacak, temel hak ve hÃ¼rriyetler ile siyasi hak ve hÃ¼rriyetler, dÃ¼zenleme alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lacak.

Kanunda aÃ§Ä±kÃ§a dÃ¼zenlenen konularda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi Ã§Ä±karÄ±lamayacak.

Kanunlarda, kararname konusu ile aynÄ± konuda farklÄ± hÃ¼kÃ¼m bulunmasÄ± halinde kanun uygulanacak. TBMM'nin aynÄ± konuda kanun Ã§Ä±karmasÄ± durumunda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi hÃ¼kÃ¼msÃ¼z hale gelecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±, kanunlarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak Ã¼zere ve bunlara aykÄ±rÄ± olmamak ÅŸartÄ±yla yÃ¶netmelikler Ã§Ä±karabilecek. Kararnameler ve yÃ¶netmelikler, yayÄ±mdan sonraki bir tarih belirlenmemiÅŸse, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±klarÄ± gÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

AyrÄ±ca cumhurbaÅŸkanÄ±, anayasa ve kanunlarda verilen seÃ§me ve atama gÃ¶revleri ile diÄŸer gÃ¶revleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak.

CUMHURBAÅžKANI HAKKINDA SORUÅžTURMA AÃ‡ILMASI

CumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suÃ§ iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek.

Meclis, Ã¶nergeyi en geÃ§ bir ay iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'Ã¼nÃ¼n gizli oyuyla soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verebilecek. SoruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, TBMM'deki partilerin gÃ¼Ã§leri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gÃ¶sterecekleri adaylar arasÄ±ndan, her siyasi parti iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± ad Ã§ekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak.

Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay iÃ§inde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sÃ¼rede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir sÃ¼re verilecek.

Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 10 gÃ¼n iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gÃ¼n iÃ§inde Genel Kurulda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2'sinin gizli oyuyla YÃ¼ce Divana sevk kararÄ± alabilecek.

YÃœCE DÄ°VAN YARGILAMASI

YÃ¼ce Divan yargÄ±lamasÄ± 3 ay iÃ§inde tamamlanacak. Bu sÃ¼rede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylÄ±k ek sÃ¼re verilecek, yargÄ±lama bu sÃ¼rede kesin olarak sonlandÄ±rÄ±lacak.

HakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilen cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§im kararÄ± alamayacak.

YÃ¼ce Divanda seÃ§ilmeye engel bir suÃ§tan mahkum edilen cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revi sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n gÃ¶revde bulunduÄŸu sÃ¼rede iÅŸlediÄŸi iddia edilen suÃ§lar iÃ§in gÃ¶revi bittikten sonra da bu madde hÃ¼kmÃ¼ uygulanacak.

CUMHURBAÅžKANI YARDIMCISI ATAMASI

CumhurbaÅŸkanÄ±, seÃ§ildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilecek.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n herhangi bir nedenle boÅŸalmasÄ± halinde 45 gÃ¼n iÃ§inde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi yapÄ±lacak. Yenisi seÃ§ilene kadar cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na vekalet edecek ve cumhurbaÅŸkanÄ±na ait yetkileri kullanacak.

Genel seÃ§ime bir yÄ±l ve daha az kalmÄ±ÅŸsa, TBMM seÃ§imi de cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imiyle yenilenecek.

Genel seÃ§ime bir yÄ±ldan fazla kalmÄ±ÅŸsa, seÃ§ilen cumhurbaÅŸkanÄ±, TBMM seÃ§im tarihine kadar gÃ¶revine devam edecek. Kalan sÃ¼reyi tamamlayan cumhurbaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan bu sÃ¼re dÃ¶nemden sayÄ±lmayacak. TBMM Genel SeÃ§imlerinin olacaÄŸÄ± tarihte her iki seÃ§im birlikte yapÄ±lacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hastalÄ±k ve yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kma gibi nedenlerle geÃ§ici olarak gÃ¶revinden ayrÄ±lmasÄ± hallerinde, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± yerine vekalet edecek ve cumhurbaÅŸkanÄ±na ait yetkileri kullanacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, milletvekili seÃ§ilme yeterliliÄŸine sahip olanlar arasÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve gÃ¶revden alÄ±nacak. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, TBMM'de ant iÃ§ecek.

Milletvekilleri, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bakan olarak atanÄ±rlarsa Ã¼yelikleri sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, cumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak.

CUMHURBAÅžKANI YARDIMCILARI VE BAKANLARIN CEZAÄ° SORUMLULUÄžU

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda, gÃ¶revleriyle ilgili suÃ§ iÅŸledikleri iddiasÄ±yla TBMM Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt Ã§oÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi Ã¶nergeyle soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ± istenebilecek. Meclis, Ã¶nergeyi en geÃ§ bir ay iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ÅŸecek ve Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'Ã¼nÃ¼n gizli oyuyla soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verebilecek.

SoruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilirse, Meclisteki partilerin, gÃ¼Ã§leri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri Ã¼ye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gÃ¶sterecekleri adaylar arasÄ±ndan, her parti iÃ§in ayrÄ± ayrÄ± ad Ã§ekerek kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak.

Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay iÃ§inde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sÃ¼rede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin bir sÃ¼re verilecek.

BAKANLIKLAR CUMHURBAÅžKANLIÄžI KARARNAMESÄ°YLE DÃœZENLENECEK

Rapor, BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 10 gÃ¼n iÃ§inde daÄŸÄ±tÄ±lacak, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gÃ¼n iÃ§inde Genel Kurulda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. TBMM, Ã¼ye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 3'te 2'sinin gizli oyuyla YÃ¼ce Divana sevk kararÄ± alabilecek.

YÃ¼ce Divan yargÄ±lamasÄ± 3 ay iÃ§inde tamamlanacak. Bu sÃ¼rede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 3 aylÄ±k ek sÃ¼re verilecek, yargÄ±lama bu sÃ¼rede kesin olarak sonlandÄ±rÄ±lacak. Bu kiÅŸilerin gÃ¶revde bulunduklarÄ± sÃ¼rede, gÃ¶revleriyle ilgili iÅŸledikleri iddia edilen suÃ§lar bakÄ±mÄ±ndan, gÃ¶revleri bittikten sonra da YÃ¼ce Divanda yargÄ±lanacak.

YÃ¼ce Divanda seÃ§ilmeye engel bir suÃ§tan mahkum edilen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakanÄ±n gÃ¶revi sona erecek. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, gÃ¶reviyle ilgili olmayan suÃ§larda yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlerden yararlanacak.

BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, gÃ¶revleri ve yetkileri ile teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi ile dÃ¼zenlenecek.

TBMM BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±, teklifin ikinci turunda, 11'inci maddenin kabul edilmesinin ardÄ±ndan birleÅŸime ara verdi.

BahÃ§ekapÄ±lÄ±, aranÄ±n ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼met ve komisyonun yerini almamasÄ± Ã¼zerine bugÃ¼n saat 14.00'te yeniden toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.