GÃ¼ncelleme: 08:29, 20 Ocak 2017 Cuma

Gambiya'da gÃ¶revi bÄ±rakmayan lidere son ÅŸans

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gambiya'da AralÄ±k ayÄ±ndaki seÃ§imi kaybeden ancak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Yahya Jammeh'in sÃ¼resi dolmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± Ã¼zerine, Senegal ordusuna ait birlikler Gambiya'ya girdi ancak harekat baÅŸlatmadÄ±. Ordu birlikleri Jammeh'a bugÃ¼n Ã¶ÄŸleye kadar gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± halinde mÃ¼dahale edecek.

Senegal ordusunun mÃ¼dahalesi, seÃ§imi kazanan ve gÃ¶rev sÃ¼resi bugÃ¼n baÅŸlayan Adama Barrow'un yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan geldi.

Senegal ordusuna ait aÄŸÄ±r silahlÄ± bir konvoyun Gambiya sÄ±nÄ±rÄ±ndan Ã¼lkeye girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Nijerya'nÄ±n havadan ve denizden destek verdiÄŸi mÃ¼dahaleye, Gana ordusundan birliklerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Gambiyaâ€™da konuÅŸlanan askeri birliklerin Jammehâ€™a bugÃ¼n Ã¶ÄŸleye kadar gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± ve Barrowâ€™un Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmemesi halinde mÃ¼dahale edecek.

Jammeh, yeni bir seÃ§im yapÄ±lana kadar iktidarda kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rev sÃ¼resi dolan Jammeh'in dÃ¼n gece de gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± Ã¼zerine, Gambiya'nÄ±n komÅŸusu Senegal, ordu birliklerini Gambiya sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ekmiÅŸti.

Gambiya ordusunun baÅŸÄ±ndaki Ousman Badjie, Senegal ordusunun Ã¼lkeye girmesi durumunda direnÃ§ gÃ¶stermeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Â Ordu gÃ¼Ã§leri bunun siyasi bir sorun olduÄŸunu belirtti.

BM Genel Sekrete Antonio Guterres, BM GÃ¼venlik Konseyi ve ECOWAS'Ä±n, Gambiya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikir olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Guterres ayrÄ±ca Jammeh'in geri adÄ±m atmayÄ± reddetmesi ve GambiyalÄ±larÄ±n Senegal'e akÄ±n etmesi konularÄ±nÄ± "endiÅŸe verici" bulduÄŸunu vurguladÄ±.

BM GÃ¼venlik Konseyi ise, mÃ¼dahaleyi desteklediÄŸini sÃ¶ylerken, "siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n" gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±yor.

Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da bir aÃ§Ä±klama yaparak, baÅŸkan seÃ§ilen Barrow'Ä±n gÃ¶revine getirilmesi amacÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± askeri mÃ¼dahaleye "destek verdiklerini" sÃ¶yledi.