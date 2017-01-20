Gambiya'da gÃ¶revi bÄ±rakmayan lidere son ÅŸans

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gambiya'da AralÄ±k ayÄ±ndaki seÃ§imi kaybeden ancak baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Yahya Jammeh'in sÃ¼resi dolmasÄ±na raÄŸmen gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± Ã¼zerine, Senegal ordusuna ait birlikler Gambiya'ya girdi ancak harekat baÅŸlatmadÄ±. Ordu birlikleri Jammeh'a bugÃ¼n Ã¶ÄŸleye kadar gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± halinde mÃ¼dahale edecek.
Senegal ordusunun mÃ¼dahalesi, seÃ§imi kazanan ve gÃ¶rev sÃ¼resi bugÃ¼n baÅŸlayan Adama Barrow'un yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan geldi.
Senegal ordusuna ait aÄŸÄ±r silahlÄ± bir konvoyun Gambiya sÄ±nÄ±rÄ±ndan Ã¼lkeye girdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Nijerya'nÄ±n havadan ve denizden destek verdiÄŸi mÃ¼dahaleye, Gana ordusundan birliklerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Gambiyaâ€™da konuÅŸlanan askeri birliklerin Jammehâ€™a bugÃ¼n Ã¶ÄŸleye kadar gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± ve Barrowâ€™un Ã¼lkeye giriÅŸine izin verilmemesi halinde mÃ¼dahale edecek.
Jammeh, yeni bir seÃ§im yapÄ±lana kadar iktidarda kalacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¶rev sÃ¼resi dolan Jammeh'in dÃ¼n gece de gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± Ã¼zerine, Gambiya'nÄ±n komÅŸusu Senegal, ordu birliklerini Gambiya sÄ±nÄ±rÄ±na Ã§ekmiÅŸti.
Gambiya ordusunun baÅŸÄ±ndaki Ousman Badjie, Senegal ordusunun Ã¼lkeye girmesi durumunda direnÃ§ gÃ¶stermeyeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Â Ordu gÃ¼Ã§leri bunun siyasi bir sorun olduÄŸunu belirtti.
BM Genel Sekrete Antonio Guterres, BM GÃ¼venlik Konseyi ve ECOWAS'Ä±n, Gambiya'da hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸi konusunda hemfikir olduklarÄ±nÄ± ifade etti. Guterres ayrÄ±ca Jammeh'in geri adÄ±m atmayÄ± reddetmesi ve GambiyalÄ±larÄ±n Senegal'e akÄ±n etmesi konularÄ±nÄ± "endiÅŸe verici" bulduÄŸunu vurguladÄ±.
BM GÃ¼venlik Konseyi ise, mÃ¼dahaleyi desteklediÄŸini sÃ¶ylerken, "siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n" gerekliliÄŸine vurgu yapÄ±yor.
Reuters'Ä±n haberine gÃ¶re, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da bir aÃ§Ä±klama yaparak, baÅŸkan seÃ§ilen Barrow'Ä±n gÃ¶revine getirilmesi amacÄ±yla BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± askeri mÃ¼dahaleye "destek verdiklerini" sÃ¶yledi.
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Gambiya'da seÃ§imi kaybetmesine raÄŸmen Ã§ekilmeyen Jammeh'a bugÃ¼n Ã¶ÄŸleye kadar gÃ¶revi bÄ±rakmamasÄ± halinde Ã¼lkeye giren Senegal birlikleri mÃ¼dahale edecek
Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Babadan kalma taÅŸ fÄ±rÄ±nÄ± yeniden kullanÄ±ma aÃ§an Åžurrab, "Elektrik ve gaz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekiyoruz. Bu yÃ¼zden uzun zamandÄ±r kullanÄ±lmayan babamdan kalma bu fÄ±rÄ±nÄ± yeniden faaliyete geÃ§irdim." dedi
BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Barada Vadisi'nde Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n askeri operasyonlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SETA'nÄ±n yeni dÃ¶nemde TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkilerinin deÄŸerlendirildiÄŸi raporunda, gÃ¶revi devralacak Trump dÃ¶neminde, sivillere ve PKK ile aÃ§Ä±k baÄŸlarÄ±nÄ±n gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak PYD'ye desteÄŸini sonlandÄ±rmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi
SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
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