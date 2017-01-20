GÃ¼ncelleme: 08:33, 20 Ocak 2017 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Trump'Ä±n kabine adaylarÄ± ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n yemin ederek gÃ¶reve baÅŸlayacak ABD BaÅŸkanÄ± BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± Rex Tillerson ve Savunma BakanÄ± adayÄ± James Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, baÅŸkentin Ã¶nemli mekanlarÄ±ndan Union Station'da gerÃ§ekleÅŸtirilen akÅŸam yemeÄŸinde, ABD'nin mÃ¼stakbel DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson ve Savunma BakanÄ± Mattis ile bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

Trump'Ä±n kendisine destek verenlere teÅŸekkÃ¼r mahiyetinde dÃ¼zenlediÄŸi akÅŸam yemeÄŸine yeni kabinede yer alacak isimler, CumhuriyetÃ§i Parti temsilcileri, ABD Kongresinden vekiller ve Ã§ok sayÄ±da baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä± katÄ±ldÄ±.

Burada Tillerson ve Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, CumhuriyetÃ§ilerin Ã¶nemli isimlerinden Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Paul Ryan ile de bir araya geldi.

Devir teslim tÃ¶reni kapsamÄ±nda Washington'da bulunan Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun temaslarÄ±na bugÃ¼n de devam etmesi bekleniyor.

Kongrenin bahÃ§esinde bugÃ¼n yapÄ±lacak yemin tÃ¶reni ile baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revine baÅŸlayacak olan Trump'Ä±n Ã¶zellikle OrtadoÄŸu'ya iliÅŸkin aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ±nÄ±n neler olacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.