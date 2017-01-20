Adana'da DEAÅž operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adana'da DEAÅžâ€™a Ã¼ye olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅžâ€™a Ã¼ye olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerle ilgili operasyon dÃ¼zenledi.
Kentte sabah saatlerinde Ã¶zel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DEAÅžâ€™a Ã¼ye olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bu kiÅŸiler, Adana Adli TÄ±p Birimi'ndeki saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
MÄ°T'in, 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak ihalelerine iliÅŸkin esaslara danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ± da eklendi
BankalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmayan her bir Ã§ek yapraÄŸÄ± iÃ§in Ã¶demek zorunda olduÄŸu miktar 1.280 liradan 1.410 liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ä°TÃœ'de 37 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi hakkÄ±nda FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi
Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel gelecek ayÄ±n baÅŸÄ±nda Ankaraâ€™ya Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirecek
HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
TAG Otoyolu'nda durdurulan tÄ±rda, 184 bin 500 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi
AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± KÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.
8. Mekanize TugayÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay K.D. FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 224 hedef imha edild
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu rump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± adayÄ± Rex Tillerson ve Savunma BakanÄ± adayÄ± James Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
TBMM'de anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, 4 madde daha kabul edildi
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde il iÃ§i atamalar yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, 19 ilÃ§e 41 ÅŸube ve 31 il emniyet mÃ¼dÃ¼r yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yeni gÃ¶revlendirme yapÄ±ldÄ±
NiÄŸde merkezli, Giresun, KÄ±rÄ±kkale, KahramanmaraÅŸ, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te gerÃ§ekleÅŸen operasyonda 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Afyonkarahisar'Ä±n SandÄ±klÄ± ilÃ§esindeki yaklaÅŸÄ±k 2 bin yÄ±llÄ±k HÃ¼dai KaplÄ±calarÄ±'na gelen turistler, soÄŸuk kÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde Ã§amur banyosunda ve 85-90 derecelik termal suda saÄŸlÄ±k buluyor
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Zorlu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Afrika Ã¼lkelerini ziyaretinde FETÃ–'ye baÄŸlÄ± okullarÄ± devralmak iÃ§in devlet yetkilileriyle temasa geÃ§ileceÄŸini sÃ¶yledi