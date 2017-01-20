GÃ¼ncelleme: 08:38, 20 Ocak 2017 Cuma

Adana'da DEAÅž operasyonu





Adana'da DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'da DEAÅžâ€™a Ã¼ye olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, DEAÅžâ€™a Ã¼ye olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerle ilgili operasyon dÃ¼zenledi. Kentte sabah saatlerinde Ã¶zel harekat polisleri ve polis helikopterinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DEAÅžâ€™a Ã¼ye olduÄŸu ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilen bu kiÅŸiler, Adana Adli TÄ±p Birimi'ndeki saÄŸlÄ±k kontrollerinin ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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