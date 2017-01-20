08:44, 20 Ocak 2017 Cuma

FÄ±rat KalkanÄ± 150. gÃ¼nÃ¼ne girdi





FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 224 hedef imha edild

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 150'inci gÃ¼nÃ¼nde, DEAÅž'a ait 224 hedef imha edildi, 23 Ã¶rgÃ¼tÂ etkisiz hale getirildi.

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