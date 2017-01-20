08:48, 20 Ocak 2017 Cuma

8. Mekanize TugayÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





8. Mekanize TugayÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay K.D. FETÃ– kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerindeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 8. Mekanize TugayÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay K.D. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Trabzon Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–'nÃ¼n TSK yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, TekirdaÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 8. Mekanize TugayÄ± Kurmay BaÅŸkanÄ± Kurmay Albay K.D. gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼pheli K.D, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Trabzon Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne sevk edilecek.

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