08:53, 20 Ocak 2017 Cuma

Brezilya'daki sarÄ±humma salgÄ±nÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Brezilya'nÄ±n Minas Gerais eyaletinde sarÄ±humma ÅŸÃ¼phesiyle tedavi altÄ±na alÄ±nan 206 kiÅŸiden hayatÄ±nÄ± kaybeden 23'Ã¼nÃ¼n bu hastalÄ±k nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kesinleÅŸti.

Eyalet SaÄŸlÄ±k GÃ¶zetim ve Koruma Dairesi MÃ¼steÅŸarÄ± Rodrigo Said, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, ÅŸu ana kadar sisteme kaydedilen verilerin, Minas Gerais'te yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k sarÄ±humma salgÄ±nÄ±na iÅŸaret ettiÄŸini vurguladÄ±.

Kendilerine bildirilen ÅŸÃ¼pheli 206 vakadan 34'Ã¼nÃ¼n sarÄ±humma olduÄŸunun doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlardan 23'Ã¼nÃ¼n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Said, diÄŸerÂ 172 vakayla ilgili incelemelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Said, eyaletteki 44 yerleÅŸim biriminde maymun Ã¶lÃ¼mleriyle ilgili sÃ¶ylentiler yayÄ±lmasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Kentsel Ã§evrede bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±kla ilgili herhangi bir kayÄ±t veya ÅŸÃ¼phe olmadÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Said, hastalÄ±ÄŸÄ±n ilk Ã¶lÃ¼mlerini doÄŸrulayan test sonuÃ§larÄ±nÄ±n, virÃ¼sÃ¼n gerÃ§ek yayÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n Minas'Ä±n doÄŸusuna iÅŸaret ettiÄŸini belirtti.

Said, eyalet yÃ¶netiminin sarÄ±humma ile mÃ¼cadele iÃ§in Ulusal BÃ¼tÃ¼nleÅŸik SaÄŸlÄ±k Sistemine dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na herhangi bir yanÄ±t gelmediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

BaÅŸ ve kas aÄŸrÄ±sÄ±, bulantÄ±, kusma, yÃ¼ksek ateÅŸ, titreme ve yorgunlukla ortaya Ã§Ä±kan sarÄ±humma hastalÄ±ÄŸÄ±, Ã§abuk tedavi edilmezse bir hafta iÃ§inde Ã¶lÃ¼me neden olabilen akut ateÅŸli enfeksiyon hastalÄ±ÄŸÄ± diye tanÄ±mlanÄ±yor. Sivrisineklerden insanlara geÃ§ebilen bu hastalÄ±k, virÃ¼sÃ¼n ana taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± maymunlarda yaygÄ±n olarak bulunuyor.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶re sarÄ±humma Afrika kÄ±tasÄ± ile Orta ve GÃ¼ney Amerika'da sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. SarÄ±humma aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n bir dozu hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± sÃ¼rekli baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k ve Ã¶mÃ¼r boyu koruma saÄŸlamak iÃ§in yeterli oluyor. Bir kent ya da bÃ¶lge "risk alanÄ±" kabul edilirse, o bÃ¶lgeden geÃ§en tÃ¼m sakinlerin ve turistlerin zamanÄ±nda aÅŸÄ± yaptÄ±rmasÄ± gerekiyor.