Okullarda karne heyecanÄ±

Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen bugÃ¼nden itibaren yarÄ±yÄ±l tatiline girecek.
2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n birinci dÃ¶nemi, bugÃ¼n sona erecek.
Cuma gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen yarÄ±yÄ±l tatiline girecek. Ä°ki haftalÄ±k yarÄ±yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan ikinci dÃ¶nem, 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak. EÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 9 Haziran'da tamamlanacak.
2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.
Ä°kinci dÃ¶nemde 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri, TÃ¼rkÃ§e, matematik, fen bilimleri, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ile yabancÄ± dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ (TEOG) ortak sÄ±navlarÄ±na girecek. Mazeret sÄ±navÄ± da 20 ve 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak. TEOG sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n haziranda aÃ§Ä±klanmasÄ± planlanÄ±yor.
Ãœniversiteye giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼, ikinci aÅŸama olan Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beÅŸ oturumda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Milli EÄŸitim MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin gÃ¼ncellenen mÃ¼fredattaki AtatÃ¼rk ile ilgili kazanÄ±mlarÄ±n azalmasÄ± konusundaki eleÅŸtiriler hakkÄ±nda, "Sadece AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k deÄŸil mÃ¼fredattaki kazanÄ±m sayÄ±larÄ± azaldÄ±" dedi
MEB, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ders kitaplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda "yardÄ±mcÄ± kaynak", "test kitabÄ±", "tatil kitabÄ±" gibi adlar altÄ±nda diÄŸer yayÄ±n ve materyallerin okullarda bulundurulmamasÄ± istendi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na baÅŸvurular yarÄ±n sona eriyor. Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, adaylarÄ± baÅŸvuru Ã¼cretini Ã¶demedikleri takdirde baÅŸvurularÄ±nÄ±n geÃ§erli olmayacaÄŸÄ± konusunda uyardÄ±
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen cuma gÃ¼nÃ¼ tatile girecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunulan ilkokul ve ortaokul TÃ¼rkÃ§e mÃ¼fredat programÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikler yapÄ±ldÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, bir yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren tÃ¼m Ã¶ÄŸretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunuldu
MEB'in yeni mÃ¼fredat ile ilgili uzun sÃ¼redir devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi
Bakan YÄ±lmaz, sÃ¶mestir tatilinde test Ã§Ã¶zme, Ã¶zet Ã§Ä±karma gibi Ã¶ÄŸrenciyi tek tip alana yÃ¶nlendiren ev Ã¶devleri verilmemesini istedi
Ã–SYM tarafÄ±ndan KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, bazÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±na ikinci yerleÅŸtirme iÃ§in adaylarÄ±n tercihleri bugÃ¼nden itibaren, 30 AralÄ±k'a kadar alÄ±nacak.
8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ sistemi kapsamÄ±nda birinci dÃ¶nem mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu yapÄ±ldÄ±
TEOG birinci dÃ¶nem ortak sÄ±navÄ±na katÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler, mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde fen bilimleri, Ä°nkilap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ve yabancÄ± dil derslerinin sÄ±navlarÄ±na girecek
Samsun Ä°brahim TanrÄ±verdi Sosyal Bilimler Lisesi Ã¶ÄŸrencileri, OsmanlÄ± TÃ¼rkÃ§esi ile "Heybe" adÄ±nÄ± verdikleri bir dergi Ã§Ä±kararak kentteki kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±na daÄŸÄ±ttÄ±.
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, ilk kez uygulanacak proje ile 100 tematik alanda 2 bin Ã¶ÄŸrenciye yÃ¶nelik verilecek doktora burs miktarÄ±nÄ±n, aylÄ±k bin 550 lira olarak belirlendiÄŸini bildirdi.
MEB, 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerinin girdiÄŸi ortak sÄ±navlar kapsamÄ±nda mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ± bu hafta sonu gerÃ§ekleÅŸtirecek
PISA'nÄ±n eÄŸitim sonuÃ§larÄ± ile ilgili rapor bÃ¼yÃ¼k bir etki oluÅŸtururken farklÄ± Ã¼lkelerden akademisyenler PISA'ya ve deÄŸerlendirme kÄ±staslarÄ±na eleÅŸtiriler yÃ¶neltti