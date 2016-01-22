08:58, 20 Ocak 2017 Cuma

Okullarda karne heyecanÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen bugÃ¼nden itibaren yarÄ±yÄ±l tatiline girecek.

2016-2017 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n birinci dÃ¶nemi, bugÃ¼n sona erecek.

Cuma gÃ¼nÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen yarÄ±yÄ±l tatiline girecek. Ä°ki haftalÄ±k yarÄ±yÄ±l tatilinin ardÄ±ndan ikinci dÃ¶nem, 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak. EÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± 9 Haziran'da tamamlanacak.

2017-2018 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± ise 18 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak.

Ä°kinci dÃ¶nemde 8. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri, TÃ¼rkÃ§e, matematik, fen bilimleri, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, inkÄ±lap tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k ile yabancÄ± dil derslerinden 26 ve 27 Nisan'da Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ (TEOG) ortak sÄ±navlarÄ±na girecek. Mazeret sÄ±navÄ± da 20 ve 21 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak. TEOG sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n haziranda aÃ§Ä±klanmasÄ± planlanÄ±yor.

Ãœniversiteye giriÅŸ sÄ±navlarÄ±nÄ±n ilk aÅŸamasÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (YGS) 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼, ikinci aÅŸama olan Lisans YerleÅŸtirme SÄ±navlarÄ± (LYS) 10 ve 11 Haziran ile 17 ve 18 Haziran'da beÅŸ oturumda gerÃ§ekleÅŸtirilecek.