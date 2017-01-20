09:16, 20 Ocak 2017 Cuma

Suudi Arabistan ve Sudan'dan ortak tatbikat





Suudi Arabistan ve Sudan deniz kuvvetlerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilen El-Fulk-2 tatbikatÄ± sona erdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan ve Sudan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilen El-Fulk-2 deniz tatbikatÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi bildirildi. Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan ve Sudan deniz kuvvetlerinin katÄ±lÄ±mÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilen ve gerÃ§ek mÃ¼himmatÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± El-Fulk-2 tatbikatÄ±nÄ±n, Suudi Arabistan hava kuvvetleri komutanÄ± Korgeneral Abdullah Sultan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Cidde kentinde dÃ¼zenlenen kapanÄ±ÅŸ programÄ± ile sona erdiÄŸi belirtildi. KÄ±zÄ±ldenizde gerÃ§ekleÅŸtirilen ve 5 gÃ¼n devam eden tatbikatÄ±n komutanÄ± Koramiral Yaiyd bin Muhammed el-Zehrani, kapanÄ±ÅŸ programÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, hedeflerinin, katÄ±lÄ±mcÄ± Ã¼lkelerin savaÅŸa hazÄ±rlÄ±k kapasitesini Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmak olduÄŸunu kaydetti. Daha Ã¶nce El-Fulk-1 tatbikatÄ± Sudan'da 2013 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti.Â

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