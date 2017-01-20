09:24, 20 Ocak 2017 Cuma

HDP'li AyÅŸe Acar BaÅŸaran gÃ¶zaltÄ±nda





HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran Ankara'da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HDP Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran sabah yedide polis tarafÄ±ndan Emniyet'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HDP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ayhan Bilgen, BaÅŸaran'Ä±n hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± bulunduÄŸunu bu Ã§erÃ§evede Ankara Ã‡ankaya'da kaldÄ±ÄŸÄ± EÄŸitim-Sen misafirhanesinde polis tarafÄ±ndan ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.Â

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