09:36, 20 Ocak 2017 Cuma

Merkel TÃ¼rkiye'ye geliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ÅŸubat ayÄ±nÄ±n ilk haftasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye Ã§alÄ±ÅŸma ziyaretinde bulunacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, gelecek ayÄ±n baÅŸÄ±nda Ankaraâ€™ya Ã§alÄ±ÅŸma ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirecek Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in gÃ¼ndeminde sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, bÃ¶lgesel sorunlar, terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi ve ekonomi konularÄ± yer alÄ±yor.

Merkelâ€™in programÄ±nda BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi, ardÄ±ndan Merkel ile YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. ÅžansÃ¶lye Merkel'in, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan da kabul edilmesi bekleniyor.

Almanyaâ€™da eylÃ¼l ayÄ±nda yapÄ±lacak genel seÃ§imde aday olan ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez bu gÃ¶reve seÃ§ilmesi beklenen Merkelâ€™in Ã¶nemli gÃ¼ndem maddeleri arasÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in iÅŸ birliÄŸi Ã¶nemli bir yer tutuyor.

Almanyaâ€™ya 2015 yÄ±lÄ±nda 890 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n gelmesiyle iÃ§ politikada zor duruma dÃ¼ÅŸen Merkel, AB-TÃ¼rkiye mutabakatÄ±nÄ±n devreye girmesinin ardÄ±ndan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± akÄ±nÄ±nÄ±n durmasÄ±yla rahatlamÄ±ÅŸtÄ±. MutabakatÄ±n etkisiyle Almanyaâ€™ya gelen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± 2016â€™da yÃ¼zde 70 azalarak 280 bine gerilemiÅŸti.

YoÄŸun eleÅŸtirilere raÄŸmen bugÃ¼ne kadar sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in aÃ§Ä±k kapÄ± politikasÄ±nÄ± savunan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizinin ancak TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde Ã§Ã¶zÃ¼lebileceÄŸini belirten Merkel, genel seÃ§im Ã¶ncesinde bu politikasÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± kamuoyuna gÃ¶stermeyi amaÃ§lÄ±yor.

PKK Ä°LE MÃœCADELE

Merkelâ€™in ziyaretinde ele alÄ±nmasÄ± beklenen bir diÄŸer Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesini, gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadelede iÅŸ birliÄŸi oluÅŸturacak.

TÃ¼rkiye, Ã¶zellikle PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Almanyaâ€™daki faaliyetlerinin Ã¼zerine gidilmesini, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n propaganda ve mali faaliyetlerinin engellenmesini talep ediyor.

Ankara, daha Ã¶nceki ziyaretinde PKK ile mÃ¼cadelede daha yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi sÃ¶zÃ¼ veren Merkelâ€™den somut adÄ±mlar bekliyor.

Edinilen bilgiye gÃ¶re, Merkelâ€™in Ankara ziyaretiyle aynÄ± gÃ¼nlerde Almanyaâ€™dan Ã¼st dÃ¼zey bir heyet TÃ¼rkiyeâ€™ye gelerek gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± masaya yatÄ±racak.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Dr. Emily Haber baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Ã¼st dÃ¼zey heyetin temaslarÄ±nda, terÃ¶rle mÃ¼cadele iÅŸ birliÄŸinin gÃ¼Ã§lendirilmesine dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlarÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

TÃ¼rkiye ayrÄ±ca FETÃ–â€™nÃ¼n Almanyaâ€™daki faaliyetlerinin Ã¼zerine gidilmesini, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Almanyaâ€™ya kaÃ§an FETÃ– Ã¼yelerinin TÃ¼rkiyeâ€™ye iade edilmesini talep ediyor.

Merkelâ€™in Ankara ziyaretinde, gÃ¼venlik ve terÃ¶rle mÃ¼cadele konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra ekonomi ve ticari iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi de Ã¶remli yer tutacak.

Ziyaret kapsamÄ±nda, Almanya'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ticaret ortaklarÄ±ndan TÃ¼rkiyeâ€™deki yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n sorunlarÄ± ve beklentilerinin konuÅŸulacaÄŸÄ±, yatÄ±rÄ±mlarÄ± teÅŸvik etmeye dÃ¶nÃ¼k mesajlar verileceÄŸi belirtiliyor.