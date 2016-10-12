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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:30, 20 Ocak 2017 Cuma
GÃ¼ncel
09:45, 20 Ocak 2017 Cuma

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Ä°TÃœ'de FETÃ– operasyonu
Ä°TÃœ'de FETÃ– operasyonu

Ä°TÃœ'de 37 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi hakkÄ±nda FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–â€™nÃ¼n Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi'ndeki (Ä°TÃœ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 37 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildiÄŸi belirtiliyor.

HabertÃ¼rk'Ã¼n haberine gÃ¶re BaÅŸsavcÄ±vekili Ä°smail UÃ§ar tarafÄ±ndan koordine edilen Ä°stanbul TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nun savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda harekete geÃ§en polis, sabah saatlerinde 37 ÅŸÃ¼phelinin adreslerinde gÃ¶zaltÄ± ve arama uyguladÄ±.Â Â 



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