09:51, 20 Ocak 2017 Cuma

KarÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z Ã§ekler iÃ§in Ã¶deme miktarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±





BankalarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunmayan her bir Ã§ek yapraÄŸÄ± iÃ§in Ã¶demek zorunda olduÄŸu miktar 1.280 liradan 1.410 liraya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB), "Ã‡ek DefterleriÌ‡niÌ‡n BaskÄ± ÅžekliÌ‡ne ve BankalarÄ±n HamiÌ‡le Ã–demekle YÃ¼kÃ¼mlÃ¼ OlduÄŸu MiÌ‡ktarÄ±n BeliÌ‡rlenmesiÌ‡ne Ä°liÌ‡ÅŸkiÌ‡n TebliÌ‡ÄŸde DeÄŸiÌ‡ÅŸiÌ‡kliÌ‡k YapÄ±lmasÄ±na DaiÌ‡r TebliÌ‡ÄŸ"i Resmi Gazetede yayÄ±mlandÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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