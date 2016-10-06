GÃ¼ncelleme: 09:02, 20 Ocak 2017 Cuma

AdÄ±yaman'da PKK'ya operasyon baÅŸladÄ±



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AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± KÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yaman merkeze baÄŸlÄ± AkÃ§alÄ± KÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Ã–zel Harekat ekiplerince PKK mensuplarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyona dÃ¼zenlendi. Operasyonlara DiyarbakÄ±r 8. Ana Jet Ãœs KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan kalkan kobra tipi helikopterler de destek verdi. SÃ¼ren operasyon sÄ±rasÄ±nda terÃ¶ristlerin barÄ±ndÄ±klarÄ± belirlenen bÃ¶lgeler bombalandÄ±. Operasyonun tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede arama tarama faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi belirtildi.

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