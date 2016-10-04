10:08, 20 Ocak 2017 Cuma

MÄ°T bundan sonra danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (MÄ°T) ceza ve ihalelerden yasaklama hÃ¼kÃ¼mleri hariÃ§, 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lacak ihalelerine iliÅŸkin esaslara, danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ± da eklendi.

Konuya iliÅŸkin Bakanlar Kurulu kararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Buna gÃ¶re, ilgili dÃ¼zenleme, MÄ°T tarafÄ±ndan 4734 sayÄ±lÄ± Kamu Ä°hale Kanunu kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda, yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yapÄ±lacak mal, hizmet ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ± ile yapÄ±m iÅŸlerinde uygulanacak usul ve esaslarÄ± belirleyecek.

Bu esaslar, MÄ°T MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ± ile MÃ¼steÅŸarlÄ±kÃ§a harcama yetkisi verilen birimlerin, gÃ¼venlik veya istihbarat alanlarÄ± ile iliÅŸkili olduÄŸuna veya gizlilik iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerektiÄŸine BaÅŸbakan tarafÄ±ndan karar verilen veya mevzuatÄ± uyarÄ±nca sÃ¶zleÅŸmenin yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi sÄ±rasÄ±nda Ã¶zel gÃ¼venlik tedbirleri alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine veya devlet gÃ¼venliÄŸine iliÅŸkin temel menfaatlerin korunmasÄ±nÄ± gerektiren hallerle ilgili olduÄŸuna MÃ¼steÅŸar tarafÄ±ndan karar verilen mal, hizmet ve danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti alÄ±mlarÄ± ile bu kapsamda MÃ¼steÅŸarlÄ±kÃ§a veya MÃ¼steÅŸarlÄ±k adÄ±na diÄŸer idarelerce gerÃ§ekleÅŸtirilecek yapÄ±m iÅŸlerini ve yapÄ±m iÅŸlerine konu hizmet alÄ±mlarÄ±nÄ± kapsayacak.

YapÄ±m iÅŸine konu hizmetler, mimarlÄ±k ve mÃ¼hendislik, etÃ¼t ve proje, harita ve kadastro, her Ã¶lÃ§ekte imar planÄ±, imar uygulama, Ã‡ED raporu hazÄ±rlanmasÄ±, plan, yazÄ±lÄ±m geliÅŸtirme, tasarÄ±m, teknik ÅŸartname hazÄ±rlanmasÄ±, denetim ve kontrollÃ¼k gibi teknik, mali, hukuki ve benzeri alanlardaki iÅŸlerle ilgili olacak.

DanÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetleri ise MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¶rev alanlarÄ±na iliÅŸkin danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmetlerini kapsayacak.