Brezilya'da yolsuzluÄŸu soruÅŸturan hakim kazada Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer, uÃ§ak kazasÄ± nedeniyle Ã¶len Federal YÃ¼ksek Mahkeme YargÄ±cÄ± Teori Zavascki iÃ§in ulusal yas ilan etti.
Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada Zavascki'nin Ã§ok iyi kalpli bir vatandaÅŸ olduÄŸunu ve BrezilyalÄ±lar tarafÄ±ndan gurur kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Olaydan duyduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ bildiren Temer, "Kanun ve adaletten yana kusursuz yolunun onu her zaman farklÄ± kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir kamu insanÄ±n kaybÄ±na yas tutarken bÃ¼tÃ¼n BrezilyalÄ±lar ile birlikte olduÄŸumu bildiriyorum." ifadesini kullandÄ±.
Temer, Zavascki'yi kaybetmelerinden dolayÄ± 3 gÃ¼nlÃ¼k ulusal yas ilan edildiÄŸini duyurdu.
Brezilya tarihinin en bÃ¼yÃ¼k yolsuzluk ve kara para aklama skandalÄ± Petrobras soruÅŸturmasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten hakim uÃ§ak kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. 68 yaÅŸÄ±ndaki YÃ¼ce Divan Ã¼yesi Teori Zavascki Ã¼lkenin birÃ§ok siyasi liderinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ulusal petrol ÅŸirketi Petrobrasâ€™ta yapÄ±lan yolsuzluklarÄ± soruÅŸturmakla gÃ¶revliydi.
Ã–te yandan hayatÄ±nÄ± kaybeden yargÄ±cÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma yeni BaÅŸkan Michel Temerâ€™i de kapsÄ±yordu. Zavasckiâ€™nin talihsiz Ã¶lÃ¼mÃ¼ soruÅŸturmaya da aÄŸÄ±r bir darbe indirdi. Zira yargÄ±cÄ±n Ã¼lkenin Ã¶nde gelen 130 isminin (politikacÄ±lar, iÅŸadamlarÄ±â€¦) yaptÄ±ÄŸÄ± gizli anlaÅŸmalarÄ± kamuya ifÅŸa etmesi bekleniyordu.
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