10:20, 20 Ocak 2017 Cuma

Trump Obama'dan gÃ¶revi devralÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen CumhuriyetÃ§iÂ Donald Trump, bugÃ¼n Kongrenin bahÃ§esindeki devasaÂ yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan 8 yÄ±ldÄ±r Beyaz Saray'da oturan DemokratÂ Barack Obama'dan gÃ¶revi devralacak.

8 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸtirilen 58. baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden zaferle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n gÃ¶revi devralacaÄŸÄ± tÃ¶ren iÃ§in baÅŸkent Washington'daki hazÄ±rlÄ±klar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rerken, 200 milyon dolara mal olacak tÃ¶renlere yaklaÅŸÄ±k 900 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

ABD Kongresinin bahÃ§esindeki yemin tÃ¶reni hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda sona gelinirken Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± sahnedeki titiz Ã§alÄ±ÅŸmalar dikkat Ã§ekti. Belli kategorilere ayrÄ±lan dev sahnede farklÄ± renkteki biletlere sahip konuklar iÃ§in ayrÄ± bÃ¶lÃ¼mler hazÄ±rlandÄ±.

AyrÄ±ca Kongre civarÄ±ndaki birÃ§ok yerin Ã¶zel gÃ¼venlik bariyerleriyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sinyal kesicilerin bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n farklÄ± mekanlara konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yetkililer, yarÄ±n sabah 06.00'da gÃ¼venlik kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve binlerce insanÄ±n alana girebilmek iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Beyaz Saray'da 8 yÄ±ldÄ±r oturan Demokrat Obama'nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶reve gelecek CumhuriyetÃ§i Trump'Ä±n ilk gÃ¼nden itibaren hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ politikada atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilmesi bekleniyor.

HÄ°SPANÄ°KLER ENDÄ°ÅžELÄ°

TÃ¶ren alanÄ±, kortej eÅŸliÄŸinde Trump ve ekibinin geÃ§iÅŸ yapacaÄŸÄ± Pensilvanya Caddesi ve Beyaz Saray'daki son hazÄ±rlÄ±klarÄ± yerinde takip eden AA ekibi, yeni dÃ¶nemle ilgili olarak farklÄ± toplumsal kesimlere mensup kiÅŸilere mikrofon uzattÄ±.

Virginia'da yaÅŸayan elektrik teknisyeni James Gaucho (26), Trump dÃ¶neminden korktuÄŸunu, Ã§Ã¼nkÃ¼ kendisi gibi Hispanik kÃ¶kenlilerin "suÃ§lu" gibi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. "Ben burada bir gÃ¶Ã§menim, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir suÃ§a bulaÅŸmadÄ±m. Ancak toplumun belli bir kesimi bize Ã§ok kÄ±zgÄ±n ve bu gerÃ§ek bir tehdit." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

16 yÄ±ldÄ±r Maryland'de yaÅŸayan Hispanik kÃ¶kenli Andrea Lucas (31) da benzer dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri dile getirerek, Trump'Ä±n, Ã¼lkede sayÄ±larÄ± 11 milyonu bulan yasa dÄ±ÅŸÄ± Hispanik gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme Ã¶nerisinden hoÅŸnut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.