Trump Obama'dan gÃ¶revi devralÄ±yor

ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen CumhuriyetÃ§iÂ Donald Trump, bugÃ¼n Kongrenin bahÃ§esindeki devasaÂ yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan 8 yÄ±ldÄ±r Beyaz Saray'da oturan DemokratÂ Barack Obama'dan gÃ¶revi devralacak.
8 KasÄ±m'da gerÃ§ekleÅŸtirilen 58. baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinden zaferle Ã§Ä±kan Trump'Ä±n gÃ¶revi devralacaÄŸÄ± tÃ¶ren iÃ§in baÅŸkent Washington'daki hazÄ±rlÄ±klar tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rerken, 200 milyon dolara mal olacak tÃ¶renlere yaklaÅŸÄ±k 900 bin kiÅŸinin katÄ±lmasÄ± bekleniyor.
ABD Kongresinin bahÃ§esindeki yemin tÃ¶reni hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda sona gelinirken Trump'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ± yapacaÄŸÄ± sahnedeki titiz Ã§alÄ±ÅŸmalar dikkat Ã§ekti. Belli kategorilere ayrÄ±lan dev sahnede farklÄ± renkteki biletlere sahip konuklar iÃ§in ayrÄ± bÃ¶lÃ¼mler hazÄ±rlandÄ±.
AyrÄ±ca Kongre civarÄ±ndaki birÃ§ok yerin Ã¶zel gÃ¼venlik bariyerleriyle kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sinyal kesicilerin bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da aracÄ±n farklÄ± mekanlara konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Yetkililer, yarÄ±n sabah 06.00'da gÃ¼venlik kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ve binlerce insanÄ±n alana girebilmek iÃ§in uzun kuyruklar oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Beyaz Saray'da 8 yÄ±ldÄ±r oturan Demokrat Obama'nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶reve gelecek CumhuriyetÃ§i Trump'Ä±n ilk gÃ¼nden itibaren hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ politikada atacaÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilmesi bekleniyor.
TÃ¶ren alanÄ±, kortej eÅŸliÄŸinde Trump ve ekibinin geÃ§iÅŸ yapacaÄŸÄ± Pensilvanya Caddesi ve Beyaz Saray'daki son hazÄ±rlÄ±klarÄ± yerinde takip eden AA ekibi, yeni dÃ¶nemle ilgili olarak farklÄ± toplumsal kesimlere mensup kiÅŸilere mikrofon uzattÄ±.
Virginia'da yaÅŸayan elektrik teknisyeni James Gaucho (26), Trump dÃ¶neminden korktuÄŸunu, Ã§Ã¼nkÃ¼ kendisi gibi Hispanik kÃ¶kenlilerin "suÃ§lu" gibi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. "Ben burada bir gÃ¶Ã§menim, bugÃ¼ne kadar hiÃ§bir suÃ§a bulaÅŸmadÄ±m. Ancak toplumun belli bir kesimi bize Ã§ok kÄ±zgÄ±n ve bu gerÃ§ek bir tehdit." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
16 yÄ±ldÄ±r Maryland'de yaÅŸayan Hispanik kÃ¶kenli Andrea Lucas (31) da benzer dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri dile getirerek, Trump'Ä±n, Ã¼lkede sayÄ±larÄ± 11 milyonu bulan yasa dÄ±ÅŸÄ± Hispanik gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme Ã¶nerisinden hoÅŸnut olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.
ABD'nin 45. BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Trump, Kongrenin bahÃ§esindeki yemin tÃ¶reninin ardÄ±ndan, Obama'dan gÃ¶revi devralacak
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Senegal ordu birliklerinin, Gambiya'da devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Adama Barrow'a geÃ§iÅŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in askeri mÃ¼dahale baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura'nÄ±n Ã¶zel danÄ±ÅŸmanÄ± Egeland, Suriye'deki ateÅŸkesin bir Ã§ok bÃ¶lgede hayat kurtarmasÄ±na raÄŸmen, kuÅŸatma altÄ±ndaki yÃ¼zbinlerce sivile hala insani eriÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Suriye'de baÅŸkent Åžam'Ä±n ana su kaynaklarÄ±ndan bazÄ±larÄ±na ev sahipliÄŸi yapan Barada Vadisi'nde Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n askeri operasyonlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n durdurulmasÄ± konusunda anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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SÄ±rp mevkidaÅŸÄ± Dacic ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Caferi, "Irak yalnÄ±zca kendi Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in deÄŸil, tÃ¼m dÃ¼nya iÃ§in mÃ¼cadele veriyor. Zira bu terÃ¶ristler tÃ¼m Ã¼lkelerde varlÄ±k gÃ¶steriyor. TÃ¼m bu Ã¼lkeler tehdit altÄ±nda" dedi
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