GÃ¼ncelleme: 09:23, 20 Ocak 2017 Cuma

Gaziantep'te kaÃ§ak sigara operasyonu





TAG Otoyolu'nda durdurulan tÄ±rda, 184 bin 500 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gaziantep'te bir tÄ±rda yapÄ±lan aramada, 184 bin 500 paket kaÃ§ak sigara bulundu. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, doÄŸu illerinden Gaziantep'e kaÃ§ak sigara getirileceÄŸi bilgisine ulaÅŸan KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep doÄŸu giÅŸelerinde bir tÄ±rÄ± durdurdu. AraÃ§taki aramada, 184 bin 500 paket kaÃ§ak sigara ele geÃ§irildi. TÄ±r ÅŸofÃ¶rÃ¼ M.Åž. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Â

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