10:41, 20 Ocak 2017 Cuma

Kurulan ve kapanan ÅŸirket sayÄ±sÄ± azaldÄ±





TOBB verilerine gÃ¶re, 2016'da kurulan ÅŸirket sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,49 azalarak 63 bin 709'a geriledi. Kapanan ÅŸirket sayÄ±sÄ± ise aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 8,88 gerileyerek 11 bin 38 oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GeÃ§en yÄ±lÂ kurulan ÅŸirketÂ sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,49 azalarak 63 bin 709'a dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kapanan ÅŸirket sayÄ±sÄ± ise aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 8,88 gerileyerek 11 bin 38 oldu.Â TÃ¼rkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB), 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±na iliÅŸkin kurulan-kapanan ÅŸirketÂ istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Â HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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