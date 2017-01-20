Bangladeş'in balıkçı köyleri iklim değişikliği kurbanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Bengal Körfezi'nde bulunan Kutubdia balıkçı köyü maruz kaldığı gelgitler yüzünden sular altında kaldı.
Sular altındakalan ağaçlar ve evlerden anlaşılacağı üzere köy yaklaşık 250 aileye ev sahipliği yapıyordu. Şu an ise sahil köyünden geriye kalıntılar kalmış durumda.
Köylüler gittikçe artan gelgitler yüzünden topraklarını kaybetmeleri sonucu beş yıl önce köyden kaçmak zorunda kaldı.
Kutubdia köyü, iklim değişikliğinin sebep olduğu dünyadaki en hızlı deniz seviyesi yükselmesi yaşanan bölgelerinden biri. Bölge halkı adanın güneyine göç ederken adanın tamamını kaybetmemek için ne yapacaklarını bilmiyorlar.
25 yaşındaki Onu Das, mangrov ormanlarını arkasına alarak oturduğu bir evin kalıntısından, geniş kumlarla kaplı sahile bakarak, "Ben orada doğdum, ailem ve dedelerim de vardı" diyor hasretle. "Mango, badem fıstığı ve hindistancevizi ağaçları vardı. Artık topraksız ve burada yaşamak çok zor. Düzenli olarak yiyecek bulamıyoruz. Balık tutuyoruz. Her nasılsa hayatta kalmaya çalışıyoruz." diyor.
28 yaşındaki Pushpo Rani Das, fırtına dalgalanmalarından kaçmak için evini dört kez taşımak zorunda kalan üç çocuk annesi "Okyanus bize işkence ediyor" dedi. "Duramayız. Her yüksek gelgitte, özellikle yağışlı mevsimde su evime girer. " diyor.
Rani, ailesinin yakında adayı terk etmek zorunda kalacağından korkuyor. Yaşadığı yerden 100 metre uzaklıktaki yarım yapı tuğla camisi terk edilmiş, çimento temelleri sular içinde kalmış durumda.
BM Bilim adamları, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinin Bangladeş'te yaşanacağını öne sürüyor. Tahminlere göre Bangladeş'te 25 milyondan fazla insan risk altında olacak.
İklim değişikliğine karşı en savunmasız olan ülkelerin çoğu sular altında kalmaktan kurtulamayacağa benziyor.
Bir zamanlar hükümet tarafından adayı korumak için inşa edilen üç metre yüksekliğindeki beton setin altında duran gelgitler, birçok kez taşkınlara engel olamıyor ve birçok yerinden hasar görüyor.
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