Genetik haritamÄ±zÄ± Ã§Ä±karacak 40 bilim insanÄ± ABD yolcusu

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hayata geÃ§irilecek "TÃ¼rkiye Genom Projesi" kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerin genetik haritasÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in gÃ¶revlendirilen 40 bilim insanÄ±, eÄŸitim almak Ã¼zere Åžubat ayÄ±nda ABD'ye gidecek.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± EyÃ¼p GÃ¼mÃ¼ÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ± ile alanda Ã§ok Ã¶nemli projelere imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kanserden korunma ve tedavi uygulamalarÄ±na iliÅŸkin, hem yÃ¼ksek teknolojinin saÄŸlÄ±k hizmetine sunulmasÄ± hem de hastalÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda vatandaÅŸÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±labilmesi amacÄ±yla birÃ§ok yenilik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Kanser tedavisinde genetik Ã¶zelliklerin belirlenebilmesinin Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, mevcut durumda TÃ¼rkiye'deki kanser vakalarÄ±nÄ±n genetik taramalarÄ±nÄ±n tam olarak yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bunlarÄ±n kurulacak GENOM merkezlerinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla ortaya konulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Amerika baÅŸta olmak Ã¼zere geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde kanser tedavilerinin bu tip Ã§alÄ±ÅŸmalardan elde edilen veriler doÄŸrultusunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu projeyle TÃ¼rkiye'ye Ã¶zgÃ¼ genetik Ã¶zelliklerin belirleneceÄŸini ve buna gÃ¶re saÄŸlÄ±k stratejisinin planlanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
Ä°laÃ§ sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de belirlenen genetik Ã¶zelliklere gÃ¶re yeni araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SektÃ¶r, kanserde etkili olan genetik Ã¶zelliklere gÃ¶re ilaÃ§ geliÅŸtirecek. BÃ¶ylece genetik Ã¶zelliklere gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ kanser ilaÃ§larÄ± tedavi protokolÃ¼nde bulunacak. Ã–rneÄŸin, ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de, ABD'deki meme kanserinin gen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± geliÅŸtirilen ilaÃ§lar, biz o ilaÃ§larÄ± kullanÄ±yoruz ama belki bizim daha farklÄ± genetik bozukluklarÄ±mÄ±z var. Proje ile bunlar belirlenecek ve tedavi ona gÃ¶re yapÄ±lacak."
TÃ¼rkiye'de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerin genetik haritasÄ±nÄ±n ortaya konulacaÄŸÄ± "TÃ¼rkiye Genom Projesi" kapsamÄ±nda gÃ¶rev yapacak bilim insanlarÄ±ndan oluÅŸan ilk ekip, eÄŸitim almak iÃ§in Åžubat ayÄ±nda ABD'ye gidecek
Yerli bir nanoteknoloji firmasÄ±, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±llÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan nesneleri atomlarÄ±na kadar gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilme Ã¶zelliÄŸine sahip mikroskop Ã¼reterek NASA'ya satma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶sterdi
NASA mÃ¼hendisleri ve Kaliforniya Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼nden bilim adamlarÄ±, kÃ¶relmeyen ve kendini bileyen bÄ±Ã§ak Ã¼retti.
GÃ¼neÅŸ Sistemi'nde yer alan 200 kilometre geniÅŸliÄŸindeki asteroid dÃ¼nya ekonomisini yerle bir edebilir. Zira NASA'nÄ±n uzay aracÄ± gÃ¶ndererek Ã¼zerindeki deÄŸerli madenleri Ã§Ä±karmak istediÄŸi asteroidin ekonomik deÄŸeri 10 bin katrilyon dolar
Gebze Teknik Ãœniversitesi ve Gazi Ãœniversitesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bu yÄ±l kurulmaya baÅŸlanacak olan 3D YazÄ±cÄ± AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Merkezi iÃ§in KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca bÃ¼tÃ§e ayrÄ±ldÄ±
GÃ¶k bilimciler evrende gÃ¶zlemleyebildiÄŸimizden 10 kat daha fazla galaksi olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "TÃ¼rkiye'nin biliÅŸim altyapÄ±sÄ±nÄ± millileÅŸtirmek iÃ§in Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor" dedi
Ordu'da yaÅŸayan ortaokul 1'inci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi BurÃ§in GÃ¼der, gÃ¶rme engellilerin hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla sensÃ¶rlÃ¼ ÅŸapka yaptÄ±
DÃ¼nya'nÄ±n uydusu Ay'Ä±n sanÄ±landan Ã§ok daha yaÅŸlÄ± olduÄŸu ve yaklaÅŸÄ±k 4,51 milyar yÄ±l Ã¶nce oluÅŸtuÄŸu belirlendi
Bilim adamlarÄ±, insan vÃ¼cudunun kÃ¼tlesinin yÃ¼zde 97'sini oluÅŸturan atomlarÄ±n yÄ±ldÄ±z tozlarÄ±nda da bulunduÄŸunu bildirdi
Bilim adamlarÄ±, Ay'Ä±n bÃ¼yÃ¼k bir tek Ã§arpÄ±ÅŸma sonucu oluÅŸtuÄŸuna dair geleneksel aÃ§Ä±klamaya karÅŸÄ± zaman iÃ§inde Ã§oklu Ã§arpÄ±ÅŸmalar sonucu oluÅŸtuÄŸunu iddia ediyor
Uzmanlar, beyin fonksiyonlarÄ±nÄ± iyi kullanmak, Ã¶zellikle bunama ve Alzheimer gibi hastalÄ±klardan korunmak iÃ§in dil Ã¶ÄŸrenmenin Ã¶nemine sÃ¼rekli vurgu yapÄ±yor. Konuyla ilgili bir araÅŸtÄ±rma sonucu da Kanada'dan geldi.
Manisa Celal Bayar Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Psikoteknik ve Psikomotor Ã–lÃ§me ve DeÄŸerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu, saÄŸ ve sol el kullanÄ±mÄ±nÄ±n meslek seÃ§imlerinde etkili olduÄŸunu sÃ¶yledi
GÃ–KTÃœRK-1 Uydusu'na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarda gÃ¶rev alan TÃ¼rk mÃ¼hendisleri, uzay teknolojileri alanÄ±nda bir dizi buluÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirdi
Japon sigorta ÅŸirketi Fukoku Mutual, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 30'unu iÅŸten Ã§Ä±kararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
NASA, gÃ¼neÅŸ sisteminin erken oluÅŸum safhalarÄ±na dair bilgi toplamak Ã¼zere JÃ¼piter'in derinliklerindeki asteroid kuÅŸaÄŸÄ±na iki yeni keÅŸif aracÄ± gÃ¶nderecek