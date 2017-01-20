GÃ¼ncelleme: 05:34, 21 Ocak 2017 Cumartesi

Genetik haritamÄ±zÄ± Ã§Ä±karacak 40 bilim insanÄ± ABD yolcusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hayata geÃ§irilecek "TÃ¼rkiye Genom Projesi" kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerin genetik haritasÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in gÃ¶revlendirilen 40 bilim insanÄ±, eÄŸitim almak Ã¼zere Åžubat ayÄ±nda ABD'ye gidecek.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± EyÃ¼p GÃ¼mÃ¼ÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ± ile alanda Ã§ok Ã¶nemli projelere imza atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kanserden korunma ve tedavi uygulamalarÄ±na iliÅŸkin, hem yÃ¼ksek teknolojinin saÄŸlÄ±k hizmetine sunulmasÄ± hem de hastalÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda vatandaÅŸÄ±n farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±labilmesi amacÄ±yla birÃ§ok yenilik yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kanser tedavisinde genetik Ã¶zelliklerin belirlenebilmesinin Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, mevcut durumda TÃ¼rkiye'deki kanser vakalarÄ±nÄ±n genetik taramalarÄ±nÄ±n tam olarak yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bunlarÄ±n kurulacak GENOM merkezlerinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalarla ortaya konulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Amerika baÅŸta olmak Ã¼zere geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde kanser tedavilerinin bu tip Ã§alÄ±ÅŸmalardan elde edilen veriler doÄŸrultusunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden GÃ¼mÃ¼ÅŸ, bu projeyle TÃ¼rkiye'ye Ã¶zgÃ¼ genetik Ã¶zelliklerin belirleneceÄŸini ve buna gÃ¶re saÄŸlÄ±k stratejisinin planlanacaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

GENETÄ°K Ã–ZELLÄ°KLERE GÃ–RE Ä°LAÃ‡ GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LECEK

Ä°laÃ§ sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de belirlenen genetik Ã¶zelliklere gÃ¶re yeni araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken GÃ¼mÃ¼ÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SektÃ¶r, kanserde etkili olan genetik Ã¶zelliklere gÃ¶re ilaÃ§ geliÅŸtirecek. BÃ¶ylece genetik Ã¶zelliklere gÃ¶re hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ kanser ilaÃ§larÄ± tedavi protokolÃ¼nde bulunacak. Ã–rneÄŸin, ÅŸu anda TÃ¼rkiye'de, ABD'deki meme kanserinin gen Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na karÅŸÄ± geliÅŸtirilen ilaÃ§lar, biz o ilaÃ§larÄ± kullanÄ±yoruz ama belki bizim daha farklÄ± genetik bozukluklarÄ±mÄ±z var. Proje ile bunlar belirlenecek ve tedavi ona gÃ¶re yapÄ±lacak."