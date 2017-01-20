11:30, 20 Ocak 2017 Cuma

Trump'ın Hazine Bakanı adayından Rusya açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başkanlık görevine bugün yapılacak devir-teslim töreniyle resmi olarak başlayacak Donald Trump'ın kabinesindeki isimlerin ABD Senatosundaki oturumları devam ediyor.

Hazine Bakanlığına aday gösterilen Steven Mnuchin, yaklaşık 8 saat süren oturumda Senato Finansal Hizmetler Komitesinde sunum yaptı ve senatörlerin sorularını yanıtladı.

"YÜZDE 100 KARARLIYIM"

Demokrat Senatör Ron Wyden'ın mevcut yaptırımlar hakkındaki görüşünü sorduğu Mnuchin, "Mevcut yaptırımları çok katı bir şekilde uygulamak için yasaların tanıdığı imkanları sonuna kadar kullanmaya tamamen kararlıyım ve başkanla o uygun gördükçe ek yaptırımlar üzerine çalışacağım." yanıtını verdi.

Mnuchin'in yanıtıyla tatmin olmayan Demokrat Senatör Ben Cardin, söz sırası kendisine geldiğinde Mnuchin'e "Rusya'ya yönelik yaptırımları uygulamaya kararlı mısın?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Mnuchin, "Yüzde 100 kararlıyım. Başkan seçilen Trump'ın yaptırımlarının ancak daha iyi bir anlaşma yapıldığında ve karşılığında bir şey aldığımızda değiştireceği konusunda çok açık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"DOLARIN GÜÇLÜ OLMASI ÖNEMLİ"

Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Mnuchin'e doların güçlenmesi hakkında ne düşündüğünü sordu.

Mnuchin, doların en güçlü ve çekici para birimlerinden biri olmasının önemli olduğunu belirterek, "ABD doları uzun süredir en çekici para birimi olmayı sürdürüyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Para birimimiz çok çok güçlü ve tüm dünyadan insanların ABD dolarına yatırım yapmak istediğini görüyorsunuz. Ben seçilmiş Başkan Trump'ın ABD doları hakkındaki yorumlarının uzun vadeli olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

CAYMAN ADALARI'NDAKİ 100 MİLYON DOLARLIK GAYRİMENKUL

Mnuchin'in Kongre Etik Ofisine beyan ettiği finansal belgelerin Cayman Adaları'ndaki yaklaşık 100 milyon dolarlık varlıklarını içermemesi, oturumun en hararetli tartışmalarına konu oldu.

Demokrat senatörlerden Debbie Stabenow, Mnuchin'in finansal beyannamesindeki bilgilerin Cayman'daki 100 milyon dolarlık gayrimenkulu ve yüz binlerce dolarlık diğer varlıklarını içermediğine dikkati çekerek, "Hazine Bakanı olarak vergi reformunda, kendiniz gibi olağanüstü derecede zengin kişilerin suistimal edebileceği boşlukları kapatacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

Avukatının kendisini Cayman Adaları'ndaki gayrimenkullerinin Kongreye beyan edilmesi gerekmediği şeklinde yönlendirdiğini aktaran Mnuchin, "Cayman Adaları'ndaki şirketleri hiçbir zaman kendim için vergi kaçırmak için kullanmadım. Oradan elde edilen tüm gelirler için ABD'ye vergi ödedim." bilgisini paylaştı.