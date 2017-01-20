DEAŞ Palmira'daki antik tiyatroya saldırdı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin Palmira antik kentinde Roma döneminden kalan antik tiyatronun bir kısmı DEAŞ üyeleri tarafından yıkıldı.
Haberi aktaran Suriye devlet televizyonu, DEAŞ üyelerinin dün aynı noktada toplu infaz geçrekleştirdiğini de bildirdi.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın her gün İngiltere, Almanya ve ABD uzantılı çok sayıda siber saldırıyla karşı karşıya kaldığını söyledi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: "Halkların duygularının körüklenmesinin, ırkçı ve bölücü söylemlerin canlandırılmasının etkileri, yıkıcı olacaktır. Naziliğin doğurduğu Hitler bizden uzak değil" dedi
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Siyaset bilimci Doçent Dr. Kiszelly, "Soros, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla toplumları dönüştürmek istiyor. Hükümeti kontrol etmek ve eleştirmek STK'ların görevi ama bunu gizli bir ajanda kapsamında yapmaya hakları yok" dedi
ECOWAS Komisyonu Başkanı de Souza, "Gine Devlet Başkanı Conde liderliğinde, Liberya ve Moritanya devlet başkanlarından oluşacak bir heyet Gambiya'ya gidecek. Görüşmelerin olumlu geçmesi durumunda Jammeh önce Gine'ye oradan da başka bir ülkeye sürgün edilebilir" dedi.
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Rusya, Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine genel olarak iyimser yaklaşıyor
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Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi katleden örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe hakkında Bilirkişi raporunda Zschäpe’nin “ruhsal bozukluğu” olmadığı ve cezai sorumluluğu bulunduğu belirtildi.
Suriye'deki antik Palmira şehrinde bulunan antik tiyatronun bir kısmı DEAŞ tarafından yıkıldı
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