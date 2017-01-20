11:37, 20 Ocak 2017 Cuma

DEAŞ Palmira'daki antik tiyatroya saldırdı





Suriye'deki antik Palmira şehrinde bulunan antik tiyatronun bir kısmı DEAŞ tarafından yıkıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Palmira antik kentinde Roma döneminden kalan antik tiyatronun bir kısmı DEAŞ üyeleri tarafından yıkıldı. Haberi aktaran Suriye devlet televizyonu, DEAŞ üyelerinin dün aynı noktada toplu infaz geçrekleştirdiğini de bildirdi.

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