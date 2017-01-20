KÄ±zÄ±lay'Ä±n kan stoklarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlarla normale dÃ¶ndÃ¼

TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±, baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± seferberlikle 17 bine kadar dÃ¼ÅŸen kan stoÄŸunu 40 bine Ã§Ä±kardÄ±.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k, TÃ¼rkiye genelinde stoklarÄ±n azalmasÄ±yla birlikte genel bir seferberlik baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
KÄ±nÄ±k, aÄŸÄ±r geÃ§en kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ± nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n kan vermeye gidemediÄŸini dile getirerek, bu nedenle kritik stok seviyesi olan 20 binin altÄ±na, 17 bine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. KÄ±nÄ±k, bunun Ã¼zerine bu ayÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¼lke genelinde ve sÃ¼reklilik arz edecek ÅŸekilde seferberlik baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.
StoklarÄ±nÄ±n 40 binin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden KÄ±nÄ±k, "StoklarÄ±n 40 binin altÄ±na dÃ¼ÅŸmemesi gerekir. Her gÃ¼n 10 bin Ã¼nite kan toplamamÄ±z gerekiyor. Bu hedefe, mevcut stok seviyemize ulaÅŸtÄ±k. Bundan sonra dÃ¼zenli, her gÃ¼n 10 bin Ã¼nite kan alabilecek, ihtiyacÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z." dedi.
KÄ±nÄ±k, vatandaÅŸlarÄ±n kan verme konusunda Ã§ok duyarlÄ± olduÄŸunu dile getirerek, Ã¶zellikle genÃ§leri, dÃ¼zenli kan vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
KadÄ±n baÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ±n oranÄ±nÄ±n da yavaÅŸ yavaÅŸ arttÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KÄ±nÄ±k, "Ã–zellik genÃ§ kÄ±zlarÄ±mÄ±z, bu konuyla ilgili daha destekleyici pozisyondalar. Ä°yiye gidiyoruz." diye konuÅŸtu.
KÄ±zÄ±layâ€™Ä±n diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi veren KÄ±nÄ±k, KÄ±zÄ±layâ€™Ä±n 2017 yÄ±lÄ± itibarÄ±yla Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'de misafir ettikleri Suriyelilere, Suriye iÃ§inde ve Irak'ta yerlerinden edilmiÅŸ kiÅŸilere yÃ¶nelik Ã§ok kapsamlÄ± programlar geliÅŸtirdiÄŸini vurguladÄ±.Â
Kaynak: AA
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