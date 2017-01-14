Ermeni STK'dan HDP'li Garo Paylan'a tepki

Ermeni VakÄ±flar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Bedros ÅžirinoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ã¶nceki gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gÃ¼ndeme gelen konular hakkÄ±nda bilgi verdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n her zamanki nezaketiyle kendilerini kabul ettiÄŸini ve bundan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± belirten ÅžirinoÄŸlu, ErdoÄŸan'a azÄ±nlÄ±k vakÄ±flarÄ±nÄ±n kendi iÃ§lerinde seÃ§im yapamamasÄ± ile ilgili sorunlarÄ± ve Ermeni cemaati olarak, HDP Ä°stanbul Milletvekili Paylan'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Meclis'te gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmadan duyduklarÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ilettiklerini anlattÄ±.
ÅžirinoÄŸlu, "Garo Paylan'Ä±n Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma milletvekillerini, toplumu Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ermeni cemaatini de Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Cemaatimizin yÃ¼zde 99'u bu aÃ§Ä±klamalardan rahatsÄ±zdÄ±r. Ermeniler olarak bu tarz aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã§ok yanlÄ±ÅŸ ve yersiz buluyoruz. Bu konudaki rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ilettim. Bu benim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m deÄŸil, Ermeni cemaatinin yÃ¼zde 99'unun ortak tepkisi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r." diye konuÅŸtu.
HDP Ä°stanbul Milletvekili Paylan, 14 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 11. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ esnada sÃ¶z alarak, 1913-1923 yÄ±llarÄ±nda Ermeniler, SÃ¼ryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiÄŸini iddia etmiÅŸ ve "BÃ¼yÃ¼k katliam ve soykÄ±rÄ±mlarla bu topraklardan ya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler ya mÃ¼badelelere uÄŸradÄ±lar." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
CIA'in kamuoyunun eriÅŸimine aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belgelerde, 12 Mart 1971'de muhtÄ±ra yapÄ±labileceÄŸine dair notun bir gÃ¼n Ã¶nceki CIA istihbarat bÃ¼lteninde yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor
Hatay'daki FETÃ– iddianamesinde, darbeci TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin emri doÄŸrultusunda, 2 tabur personeli Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek isteyen 6 asker hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi
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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Ã¶nceki gÃ¼n kabul ettiÄŸi Ermeni VakÄ±flar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Bedros ÅžirinoÄŸlu, "HDP Ä°stanbul Milletvekili Garo Paylan'Ä±n Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma milletvekillerini, toplumu Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ermeni cemaatini de Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r" dedi
KÄ±zÄ±lay'Ä±n kan stoklarÄ± baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ± ile yeniden normale dÃ¶ndÃ¼
TOBB verilerine gÃ¶re, 2016'da kurulan ÅŸirket sayÄ±sÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 4,49 azalarak 63 bin 709'a geriledi. Kapanan ÅŸirket sayÄ±sÄ± ise aynÄ± dÃ¶nemde yÃ¼zde 8,88 gerileyerek 11 bin 38 oldu
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