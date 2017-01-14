11:40, 20 Ocak 2017 Cuma

Ermeni STK'dan HDP'li Garo Paylan'a tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ermeni VakÄ±flar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Bedros ÅžirinoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Ã¶nceki gÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, gÃ¼ndeme gelen konular hakkÄ±nda bilgi verdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n her zamanki nezaketiyle kendilerini kabul ettiÄŸini ve bundan bÃ¼yÃ¼k mutluluk duyduklarÄ±nÄ± belirten ÅžirinoÄŸlu, ErdoÄŸan'a azÄ±nlÄ±k vakÄ±flarÄ±nÄ±n kendi iÃ§lerinde seÃ§im yapamamasÄ± ile ilgili sorunlarÄ± ve Ermeni cemaati olarak, HDP Ä°stanbul Milletvekili Paylan'Ä±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Meclis'te gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmadan duyduklarÄ± rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ilettiklerini anlattÄ±.

ÅžirinoÄŸlu, "Garo Paylan'Ä±n Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma milletvekillerini, toplumu Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi Ermeni cemaatini de Ã¼zmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Cemaatimizin yÃ¼zde 99'u bu aÃ§Ä±klamalardan rahatsÄ±zdÄ±r. Ermeniler olarak bu tarz aÃ§Ä±klamalarÄ± Ã§ok yanlÄ±ÅŸ ve yersiz buluyoruz. Bu konudaki rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± da SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zla olan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ilettim. Bu benim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼m deÄŸil, Ermeni cemaatinin yÃ¼zde 99'unun ortak tepkisi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼dÃ¼r." diye konuÅŸtu.

PAYLAN'IN SÃ–ZLERÄ°

HDP Ä°stanbul Milletvekili Paylan, 14 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ TBMM Genel Kurulunda anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifinin 11. maddesinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ esnada sÃ¶z alarak, 1913-1923 yÄ±llarÄ±nda Ermeniler, SÃ¼ryaniler, Rumlar ve Yahudilerin kaybedildiÄŸini iddia etmiÅŸ ve "BÃ¼yÃ¼k katliam ve soykÄ±rÄ±mlarla bu topraklardan ya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ler ya mÃ¼badelelere uÄŸradÄ±lar." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.