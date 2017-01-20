11:51, 20 Ocak 2017 Cuma

Bilirkişi: NSU başsanığının cezai ehliyeti tam

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya’da 2013 yılından bu yana devam eden NSU ırkçı terör örgütü davasında sona geliniyor. 8’i Türk 10 kişiyi katleden örgütün hayatta kalan tek üyesi Beate Zschäpe hakkında hazırlanan, ön psikiyatrik değerlendirme raporu açıklandı. Bilirkişi raporunda Zschäpe’nin “ruhsal bozukluğu” olmadığı ve cezai sorumluluğu bulunduğu belirtildi. Mahkemenin alacağı kararda bilirkişi raporunun önemi oldukça büyük. Bu nedenle; sanığın suçlu bulunması halinde, ömür boyu hapis cezası alması gündemde. Ön değerlendirmenin açıklanması daha önce Zschäpe’nin avukatlarının itirazı üzerine ertelenmişti.

Sözkonusu bilirkişi raporu psikiyatrist Henning Saß tarafından; baş sanığın ifadeleri, mahkemedeki davranışları incelenerek hazırlandı. Saß, Zschäpe’nin sözlerinde gerçek bir pişmanlık ya da suçluluk görmediğini de söyledi. Raporda ayrıca Zschäpe’nin ortam bulduğu takdirde, aşırı sağcı çizgide devam etmeye müsait olduğu vurgulandı.

NSU, 2000-2007 yılları arasında 10 kişi katletmiş, 2 bombalı saldırı düzenlemiş ve 15 banka soygununa karışmıştı.