12:01, 20 Ocak 2017 Cuma

Rusya, Astana'daki görüşmelerden umutlu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine genel olarak iyimser yaklaşıyor.

Astana'da, daha önceki görüşmelerden farklı olarak masaya Suriye'de önemli toprakların kontrolünü elinde bulunduran ve krizin başından beri sahada yer alan grupların oturacak olması, görüşmelerin çözüm için yeni bir umut olarak görülmesini sağlıyor. Astana'daki toplantının sonucuna ilişkin bir değerlendirme yapmak için erken olduğu düşünülse de sahadaki tarafların aynı masa etrafına oturacağı gerçeği, Türkiye-Rusya iş birliğinin önemli bir sonucu olarak görülüyor.

Rusya, Astana'dan "Suriye'deki ateşkesin güçlendirilmesi ve taraflar arasında doğrudan diyaloğun başlamasını" bekliyor.

HEDEFE ULAŞMA ŞANSI DOĞDU

Rusya Dış ve Savunma Politikası Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı ve Global Politikada Rusya dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fyodor Lukyanov yaptığı açıklamada, Ankara ve Moskova'nın bakış açılarını yaklaştırması ile Suriye'de ortak hedefe ulaşma şansının doğduğunu söyledi.

Lukyanov, Astana'nın sonucu için acele edilmemesi gerektiğini belirterek, şu an hem rejim güçlerinin hem de muhaliflerin silah kullanılarak mutlak bir zafer kazanamayacağını anladığını, tarafların masaya orta yol bulmak için oturacağını belirtti.

Konunun siyasi prestij boyutunun bulunduğuna dikkati çeken Lukyanov, "Rusya ve Türkiye'nin, ABD'nin önceki girişimlerinden daha başarılı olması Washington'un hoşuna gitmeyebilir." yorumunu yaptı.