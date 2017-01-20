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12:08, 20 Ocak 2017 Cuma

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Ã‡alÄ±ÅŸan 5 bin anneye bin 500 liraya kadar destek
Ã‡alÄ±ÅŸan 5 bin anneye bin 500 liraya kadar destek

SGK, Ankara ve Ä°stanbul'da "Ã‡alÄ±ÅŸan annelere bakÄ±cÄ± desteÄŸi" kapsamÄ±nda toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardÄ±mda bulunacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK), Ankara ve Ä°stanbul'da "Ã‡alÄ±ÅŸan annelereÂ bakÄ±cÄ±Â desteÄŸi" kapsamÄ±nda toplam 5 bin anneye ayda bin 500 liraya kadar yardÄ±mda bulunacak. Bu imkandan, sigortalÄ± Ã§ocuk bakÄ±cÄ±sÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± halinde 0-2 yaÅŸ arasÄ± Ã§ocuÄŸu olan Ã§alÄ±ÅŸan ya da Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak iÅŸÃ§i statÃ¼sÃ¼ndeki anneler yararlanabilecek.

Avrupa BirliÄŸi ile TÃ¼rkiye Cumhuriyeti tarafÄ±ndan ortaklaÅŸa finanse edilen, SGK tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Evde Ã‡ocuk BakÄ±m Hizmetleri Yoluyla KayÄ±tlÄ± KadÄ±n Ä°stihdamÄ±n Desteklenmesi Projesi"ne Ankara ve Ä°stanbul da dahil edildi.

Antalya, Ä°zmir ve Bursa'da 2015'te uygulanan projeden bugÃ¼ne kadar 6 bin 755 anne ve 8 bin 418 Ã§ocuk bakÄ±cÄ±sÄ± faydalanÄ±rken, toplam 15 milyon avro hibe daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

Projenin sÃ¶z konusu Ã¼Ã§ ildeki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ankara'da bin 500, Ä°stanbul'da 3 bin 500 olmak Ã¼zere, toplam 5 bin annenin daha desteklenmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

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