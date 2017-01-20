11:59, 20 Ocak 2017 Cuma

Londra'da Müslüman okullardan büyük başarı





İngiltere'nin Lancashire bölgesindeki Müslüman çocuklarının devam ettiği iki okul, Londra'da düzenlenen gramer yarışmasında birincilik ve üçüncülük madalyalarını kazandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İngiltere'deki iki Müslüman okulun öğrencileri İngiltere'de yüzlerce kişiyi geçerek gramer yarışmasında ülkedeki ilk üç okul arasına girdi. Tauheedul (Tevhid) Eğitim Vakfı tarafından işletilen İngiltere'nin kuzeybatısındaki Lancashire'ın en yoğun Müslüman nüfusa sahip Blackburn kasabasındaki Müslüman kız ve erkek öğrenci okulları, Londra'daki gramer yarışmasında birincilik ve üçüncülük madalyalarının sahibi oldu. 1980'lerin ortasında açılan İslami okullar, öğrencilerini zorladığı ve başarısız oldukları iddialarını çürüttü. Tevhid Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Hamid Patel, sonuçların gururunu yaşadığını söyleyerek, "Öğrencilerimizin - beklenen başarı düzeyinin altındaki ilkokuldan bize katılanların ve dezavantajlı kökenlerden gelenlerin - bazılarının olağanüstü sonuçlar elde ettiklerini görmek özellikle mutlu etti" dedi.



Gramer Okulu Başkanları Birliği CEO'su Jim Skinner, "Dilbilgisi okulları, öğrencileri bir araya getirmek için son derece iyi bir iş çıkartıyor. Başarının kanıtı budur." açıklamasında bulundu.





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