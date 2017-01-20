12:31, 20 Ocak 2017 Cuma

CIA 12 Mart muhtÄ±rasÄ±ndan haberdarmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lan belgelerde, 12 Mart 1971 tarihinde ordunun hÃ¼kÃ¼mete muhtÄ±ra verebileceÄŸine dair bilginin bir gÃ¼n Ã¶nce CIA istihbarat bÃ¼lteninde yer aldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

CIA, hazÄ±rlanmasÄ±nÄ±n Ã¼zerinden en az 25 yÄ±l geÃ§en ve gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±lan belgelerini internet Ã¼zerinden eriÅŸime aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Daha Ã¶nce sadece Maryland'de bulunan Ulusal ArÅŸivdeki 4 bilgisayardan eriÅŸilebilen yaklaÅŸÄ±k 12 milyon sayfalÄ±k belge CIA'in internet sitesine yÃ¼klenmiÅŸti.

Bu belgeler arasÄ±nda bulunan 11 Mart 1971 tarihli "gizli" damgalÄ± istihbarat bÃ¼lteninin "TÃ¼rkiye" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda, dÃ¶nemin TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri komuta kademesinin "24 saat iÃ§inde siyasi duruma mÃ¼dahale edebileceÄŸi" bilgisinin yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

BÃ¼ltenin TÃ¼rkiye bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:

"Ordunun Ã¼st komuta kademesi, kÃ¶tÃ¼leÅŸen siyasi duruma doÄŸrudan ya da sivil yÃ¶netim gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nde 24 saat iÃ§inde mÃ¼dahale edebilir. Ordunun mÃ¼dahale edeceÄŸine dair artÄ±k soru iÅŸareti bulunmuyor ancak mÃ¼dahalenin ÅŸekli ne olacak..."

Bu ifadenin devamÄ±ndaki satÄ±rÄ±n Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± metin ÅŸÃ¶yle devam ediyor:

"SilahlÄ± Kuvvetlerin ne tÃ¼r Ã¶zel tedbirler almasÄ± gerektiÄŸine dair karar, SilahlÄ± Kuvvetler komuta konseyinin dÃ¼n Ankara'daki toplantÄ±sÄ±nda alÄ±nacaktÄ±."

12 MART MUHTIRASI

12 Mart 1971 cuma gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinde Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Memduh TaÄŸmaÃ§ ve kuvvet komutanlarÄ±nÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± muhtÄ±ra TRT aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla halka duyurulmuÅŸ, ayrÄ±ca CumhurbaÅŸkanÄ± Cevdet Sunay, Senato ve TBMM'ye gÃ¶nderilmiÅŸti. HÃ¼kÃ¼metin ve parlamentonun Ã¼lkeyi "anarÅŸi, kardeÅŸ kavgasÄ±, sosyal ve ekonomik huzursuzluklar iÃ§ine soktuÄŸu" savunulan, bu nedenle yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi muhtÄ±rada, bunun olmamasÄ± halinde TSK'nÄ±n yÃ¶netime el koyacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti. Â