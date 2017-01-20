12:18, 20 Ocak 2017 Cuma

Darbeci general Terzi, Hatay'dan 2 tabur asker istedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'da, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len darbeci TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin emri doÄŸrultusunda, 2 tabur Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelini darbe giriÅŸiminde kullanmak amacÄ±yla Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek isteyen ve Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan atÄ±lan 6 asker hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, meslekten ihraÃ§ edilen tutuklu Pilot YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferdi P, ÃœsteÄŸmen Onur B, Pilot TeÄŸmen Yasin U, Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ YaÅŸar S, Astsubay KÄ±demli ÃœstÃ§avuÅŸ Volkan A. ve Astsubay KÄ±demlÄ± Ã‡avuÅŸ Erol B. hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 37 sayfalÄ±k iddianame, Hatay 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Darbe gecesi yaÅŸananlarÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, 16 Temmuz 01.30 sÄ±ralarÄ±nda Hatay HavalimanÄ± yetkililerince piste uÃ§uÅŸ kayÄ±tlarÄ±nda yer almayan askeri bir kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n plansÄ±z bir iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bunun Ã¼zerine Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatlarÄ± doÄŸrultusunda kolluk gÃ¶revlilerinin, saat 02.20 sÄ±ralarÄ±nda Hatay HavalimanÄ±'na geldikleri ve iÃ§erisinde askeri Ã¼niformalÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n olduÄŸu TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait kargo uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pistte beklediÄŸini gÃ¶rdÃ¼kleri aktarÄ±lan iddianamede, uÃ§ak iÃ§erisinde asker olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã¼niformalÄ± kiÅŸilerden uÃ§aktan inmeleri ve kimliklerini ibraz ederek ne amaÃ§la uÃ§uÅŸ programÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda Hatay'a iniÅŸ yaptÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n istendiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

Ä°ddianamede, uÃ§akta bulunan ve askeri personel olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ÅŸahÄ±slarÄ±n, komutanlarÄ±nÄ±n talimatÄ± olmadan hiÃ§ kimseye kimliklerini gÃ¶stermeyeceklerini, uÃ§aktan da inmeyeceklerini sÃ¶yleyerek zorluk Ã§Ä±karmalarÄ± Ã¼zerine saat 03.22 sÄ±ralarÄ±nda Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "UÃ§ak iÃ§erisinde bulunan ÅŸahÄ±slarÄ±n uÃ§aktan indirilerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, uÃ§akta arama yapÄ±lÄ±p suÃ§ unsuru olabileceÄŸi deÄŸerlendirilen malzemelerin incelenmek Ã¼zere muhafaza altÄ±na alÄ±nmasÄ±, ayrÄ±ca uÃ§aÄŸÄ±n baÄŸlanarak hareketine izin verilmemesi" ÅŸeklinde talimatlarÄ± doÄŸrultusunda, aralarÄ±nda pilot yÃ¼zbaÅŸÄ± ve Ã¼steÄŸmenin de bulunduÄŸu 6 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

DARBECÄ° GENERAL TERZÄ° HATAY'DAN 2 TABUR Â Ä°STEDÄ°

Ä°skenderun Ahmet Tor KÄ±ÅŸlasÄ±'nda, Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli E.Ã‡'nin de bilgi sahibi olarak alÄ±nan ifadesi iddianamede yer aldÄ±.

E.Ã‡'nin 15 Temmuz'da saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda birinci sicil amiri olan darbeci general Semih Terzi'yle yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin ÅŸu bilgileri verdi:

"Terzi beni arayarak bir gÃ¶rev iÃ§in iki taburun Ankara'ya intikal ettirilmesini istedi. Personeli Hatay'a gelecek olan uÃ§aÄŸÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. GÃ¶revin iÃ§eriÄŸini sorunca da 'Ankara'ya gelince anlarsÄ±n, ben de Ankara'ya gidiyorum' dedi. 'Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini dahilinde mi' diye sorduÄŸumda ise 'Ã‡ok uzatma' diye cevap verdi. ArdÄ±ndan Ankara'da iki, Samsun'da ve DiyarbakÄ±r'da birer tabur komutanÄ± da beni aradÄ±, Ankara'ya gitme emri aldÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±. Hepsine bu emri kim verdiÄŸini sorduÄŸunda, emrin TuÄŸgeneral Semih Terzi tarafÄ±ndan verildiÄŸini sÃ¶ylediler. Ben konunun Suriye krizi ya da terÃ¶rle mÃ¼cadele harekatÄ±yla ilgili olduÄŸunu deÄŸerlendirdim. Ancak iÃ§im rahat etmedi."

Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Zekai AksakallÄ±'yÄ± iki kez aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ama ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sonra "KomutanÄ±m, Ä°skenderun'da ÅŸu an iÃ§in olumsuz bir durum yok emirleriniz doÄŸrultusunda hareket etmek iÃ§in personelimiz teyakkuz durumda hazÄ±r bekliyor, arz ederim." ÅŸeklinde mesaj attÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan E.Ã‡, karÅŸÄ±lÄ±k gelmeyince kendisini tekrar aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve o sÄ±rada televizyon kanallarÄ±ndan darbe giriÅŸimi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberleri gÃ¶rÃ¼nce "komutana bir ÅŸey olduÄŸunu" dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktardÄ±.

"HÄ°Ã‡BÄ°R TABUR HÄ°Ã‡BÄ°R YERE GÄ°TMEYECEK"

E.Ã‡, bu sÄ±rada gÃ¶revi devredeceÄŸi grup komutanÄ±nÄ±n kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Ankara'ya birlik gÃ¶nderme emri aldÄ±n mÄ±?" dediÄŸini belirterek " (Evet, aldÄ±m ama ÅŸÃ¼phelendim, komutana mesaj attÄ±m ancak cevap alamadÄ±m, aradÄ±m yine ulaÅŸamadÄ±m yine arayacaÄŸÄ±m) dedim. Bunun Ã¼zerine tekrar arayarak ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±m Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ±, 'emri uygulamamamÄ±, birlikleri Ä°skenderun'da tutmamÄ±, bunun ÅŸerefsizce bir darbe giriÅŸimi olduÄŸunu ve baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶yledi. Ben de 'komutanÄ±m emrinizi anladÄ±m, birlikler hareket etmeyecek siz emir verene kadar' dedim." ifadesini kullandÄ±.

Daha sonra bÃ¼tÃ¼n lider personelini topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve "Emir komuta bende, hiÃ§bir tabur hiÃ§bir yere gitmeyecek Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ±mÄ±zÄ±n emridir, biz devletimize baÄŸlÄ±yÄ±z" dediÄŸini ifade eden E.Ã‡, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Emniyet ve gÃ¼venlikle ilgili talimatlar verdim. Daha sonra DiyarbakÄ±r, Ankara ve Samsun'daki birlik komutanlarÄ±na ulaÅŸarak emri yalnÄ±zca Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ±ndan ve benden almalarÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± ile sabaha kadar 3 kez benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±m. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda darbe giriÅŸimini anladÄ±klarÄ±ndan Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ±mÄ±zÄ±n telefonlarÄ± hariÃ§ hiÃ§ bir telefonlara cevap verilmemesi talimatÄ± verdim. MÄ°T BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ arayarak 'KomutanÄ±m, uÃ§ak gelmiÅŸ haberiniz var mÄ±?' dedi. Ben de 'bize geleceÄŸini Ã¶ÄŸrenmiÅŸtim ancak biz devletimizin yanÄ±ndayÄ±z personelimi Ã–zel Kuvvetler KomutanÄ± Zekai AksakallÄ±'nÄ±n emirleri olmaksÄ±zÄ±n buradan hareket ettirmeyeceÄŸini, gelen uÃ§aklarÄ± kale almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisinin de kale almamasÄ±nÄ± sÃ¶yledim. Hemen sonra Hatay Ä°l Jandarma KomutanÄ± da arayarak uÃ§aklarÄ± sordu, aynÄ± cevabÄ± ona da verdim."

Ä°ddianamede, "bilgi sahibinin ifadesinden de anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi darbe yapmak amaÃ§lÄ± geldiÄŸi Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±nda Astsubay BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼len TuÄŸgeneral Semih Terzi'nin emri doÄŸrultusunda, 6 ÅŸÃ¼phelinin Ä°skenderun'daki Ahmet Tor KÄ±ÅŸlasÄ±'ndan 2 tabur Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± personelini darbe giriÅŸiminde kullanmak amaÃ§lÄ± Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere Hatay HavalimanÄ±'na geldikleri anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r' bilgisine yer verildi.

ÅžÃ¼pheli askerlerin cezaevine gÃ¶nderildiÄŸi ve FETÃ–/PDY Ã¼yesi olmak suÃ§unu iÅŸlediklerinin sabit olduÄŸunun anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan iddianamede, sanÄ±klar hakkÄ±nda "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±'nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve "silahlÄ± Ã¶rgÃ¼te Ã¼ye olmaktan" da 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

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